深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」　里長曝近況

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市左營區舊城巷一處鐵皮屋驚傳火警，警消撲滅火勢之後，發現屋內的臥室有兩具焦屍，他們是一對夫妻，才剛結婚2年，根據鄰居的轉述，火警發生當下有聽見2聲爆炸聲響，起火原因目前警消還在釐清當中。

這起火警就在18日晚間十點多傳出，消防隊接獲通報趕抵現場滅火，無奈火勢撲滅之後，消防員在清理火場時發現在屋內臥室有兩具焦屍，分別是60歲的金姓男子以及他的楊姓妻子，楊姓妻子是身障人士，他們兩人是在去年才公證結婚，搬到這個地方才2年的時間，根據里長表示金姓男子平常是打零工維生，最近疫情關係，幾乎沒有工作收入，還向里長說要申請補助，而妻子平常很少出門，只是大略知道前一段時間跟他們兩個人之間鬧得不是很愉快。

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居說當時火警發生的時候，自己正在睡覺，有聽見2聲的爆炸聲響，等到她探頭一看就已經看到火勢冒出，打開窗子整個夜空被火勢照亮，不過為何會起火燃燒，鄰居表示並不清楚。高雄市消防局第二大隊副大隊長樓鎮宇說：「在臥室有發現一桶正在燃燒的瓦斯桶，然後就將它撲滅，進入室內的時候有聞到瓦斯味道，從臥室進去之後，就發現左側躺一名女死者，也是靠近在床鋪旁邊，男子屍體在房間角落，瓦斯桶在男生的旁邊」。

不過整起火警是怎麼發生的？而且楊姓妻子是肢障人士，所以行動不方便，再加上瓦斯桶就靠近在金姓男子旁邊，其中是有涉及他殺因素，或是單純起火，還是有其他原因，還得等到警消進一步釐清當中。

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