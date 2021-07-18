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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「身體是自己的」　焦糖預約AZ被罵反擊：你想等國產就等

▲▼焦糖。（圖／翻攝自Facebook／焦糖陳嘉行）

▲焦糖。（圖／翻攝自Facebook／焦糖陳嘉行）

記者黃巈禾／台北報導

藝人、民進黨員陳嘉行（焦糖哥哥）曾多次公開表態支持國產疫苗，卻表示已登記願意施打AZ疫苗，消息一出引發網友砲轟。對此，陳嘉行表示，「身體是自己的，由我們自己作主」、「你想等國產疫苗就等，你想等十月份的德國BNT就等」。

陳嘉行18日指出，紅統勢力一路抹黑AZ、莫德納、國產疫苗，結果現在大家發現國民黨「AZ戰隊」沒血栓、台北市長柯文哲的夫人陳佩琪打了也沒副作用、連戰身體健康、好心肝特權疫苗的志工也活得好好的，謠言不攻自破，看到很多朋友、臉友分享打AZ的照片，大家排到什麼疫苗就去打，紅統勢力就是只想拉低台灣疫苗的覆蓋率，所以越多人打那些政黨、政客、紅媒與網軍更難有操作空間。

陳嘉行指出，在民主國家的好處是，也或許是只有台灣人才享有的幸福，除了可以選擇疫苗品牌，還能挑施打地點跟風景，高雄還讓市民聽音樂會與看演唱會，只要遵守法規自己的身體自己作主，「你想等國產疫苗就等，你想等十月份的德國BNT就等，你想早點保護自己與別人那排到就快去打」。

陳嘉行還說，「至於我一個平民百姓想打什麼疫苗，竟然可以讓一些人與紅媒崩潰又高潮，我都很納悶是不是我賣河粉，不小心擋到了賣白粉的生意？總之，我們會越來越好的，不要把唱衰台灣的聲音與扯後腿的人放心上，它們一點都不重要。日子是自己在過，身體是自己的，由我們自己作主。」

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