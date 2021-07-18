烟花穿越台灣機率大！李富城示警「是非常大的颱風」：可能變強颱

▲李富城指出，颱風路徑往南修正，對台影響增加。（圖／翻攝自YouTube／李富城）

記者李宜秦／台北報導

今年第六號颱風烟花今日凌晨生成，中央氣象局往南修正颱風路徑，換言之，颱風侵台機率提高。前氣象主播李富城表示，各國預報均往南修正路徑，且颱風接近台灣期間，很容易增強為中度颱風甚至是強烈颱風，穿越台灣機率大，直呼「是非常非常大的颱風」，且變化性也相對大。

氣象局表示，颱風烟花18日8時的中心位置在北緯22.9度，東經132.1度，以每小時7公里速度，向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。

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李富城於YouTube頻道中表示，各國預報紛紛將颱風路徑往南修正，雖各國預報稍有分歧，如颱風指向宜蘭、花蓮地區等，不過可以確定的是，颱風接近台灣的期間很容易增強為中度颱風，甚至可能達到強烈颱風的強度，屆時帶來的災害勢必頗大。

▲▼李富城表示，颱風穿越台灣的機率很高，且強度可能達到強烈颱風。（圖／翻攝自YouTube／李富城）

李富城表示，由於台灣西側海面上還有一個熱帶系統，受到藤原效應作用，也就是兩個距離不遠的水旋渦或大氣旋渦，因為渦度、質量及相對位置的不同，而互相影響，加上北方太平洋高壓勢力作用，颱風才會往南偏，勢必會往台灣走，另外由於風場吹東風，因此颱風往北走的機率也不大，很有可能會穿越台灣。

李富城也提醒，周五是颱風離台灣最近的時候，屆時位置應位於花蓮東方海面，受到外圍環流影響，南部高屏地區雨很大，颱風中心風力很強，可達到強烈颱風等級，是「非常非常大的颱風」，且路徑變化又大，值得多加留意。

氣象局預報員陳伊秀表示，依據目前預報來看，最快可能在周三下半天發布海上警報、周四上半天發布陸上警報，不過由於低壓帶變數多，若颱風路徑北移、速度減慢等，都可能再有變動。