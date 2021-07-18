政院高官頂級Villa度假　她震怒：多少醫護沒休假？你請辭滾吧

記者陶本和／台北報導

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞在日前微解封時，帶著家人去住頂級villa。對此，資深媒體人周玉蔻18日相當不滿，認為政府上下多少人沒休假，領公帑的咖ＸＸ的，還有閒情逸致度假，「早早請辭滾蛋吧！誰管你有沒有去吃火鍋！誰管你是民進黨那個派系的啊」。

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／翻攝自Facebook／周玉蔻）



由於疫情趨緩，政府在13日起國內微解封，不過各縣市多半維持餐廳禁止內用的規定；另外，由於還是在三級警戒期間，室內依然不得超過5人群聚。不過，有媒體接獲投訴，指稱牡丹鄉旭海村的頂級渡假村，有群聚問題。

根據投訴內容，該度假村在微解封當天晚上，開放餐廳給10多位老顧客煮火鍋、飲酒，而屏東縣府稽查時業者交出的實聯制名單，其中包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。

不過，陳政聞向政院說明，表示他當天僅與家人到當地住宿，並未參與晚上的餐會，並未違反相關防疫規定；而政院在處置方面，仍會待屏東縣政府了解實情後再決定處理方式。

對此，周玉蔻在臉書發文表示，「陳政聞早早請辭滾蛋吧！誰管你有沒有去吃火鍋！誰管你是民進黨那個派系的啊」。

周玉蔻說，關鍵是政府上下夙夜匪懈，指揮中心到基層醫護，多少人多久沒休假了，這個領公帑的咖xx的，還有閒情逸致帶妻小去豪華Villa「住宿」度假。