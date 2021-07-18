彭啟明：開始防颱準備！烟花可能滯留又增強　3關鍵決定侵台程度

▲颱風生成，預計周五離台灣最接近。（圖／氣象局）



記者李宜秦／台北報導

今年第六號颱風烟花生成，中央氣象局表示，颱風路徑南修，侵台機率提高，最快可能於周三、四陸續發布海、陸警報。氣象專家指出，已可開始進行防颱準備，而歐洲模式預報顯示「烟花颱風打轉滯留」，可能使颱風影響時間拉長，接近台灣時強度也會達到中度颱風，另外還有三個關鍵變化時間點。

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▲颱風路徑往南修正。（圖／NCDR官網）

氣象專家彭啟明於臉書發文表示，針對第六號颱風烟花，許多新一報的預測中，都顯示路徑往南修正更偏向台灣，他呼籲，「如果絲毫不能有一點風險的可以開始準備了，可以先預作防颱安排，做最壞風險的打算」。

▲颱風路徑往南修正，侵台機率提高。（圖／翻攝自Facebook／彭啟明）



氣象專家賈新興表示，颱風烟花路徑網靠近台灣的方向修正，需要特別留意，未來72小時路徑不確定因素高，而最壞的情境是歐洲模式出現「烟花颱風打轉滯留」的現象，將導致颱風影響時間拉長，且靠近台灣時強度可達到中度颱風。

賈新興指出，這次颱風的環境相當複雜，除須關注北方太平洋高壓勢力的變動，還有觀察季風低壓帶的變化、颱風和中央山脈地形的交互作用。他也指出三個關鍵變化的時間點，分別是第一，周一、二颱風是從那霸以北通過或是以南；第二，周四、五颱風和地形是否產生交互作用的影響，造成颱風移動速度減慢和路徑往南偏移；第三，周六大低壓帶東側是否有另一颱風生成。

▲颱風路徑不確定性高，歐洲預報顯示可能滯留打轉，影響台灣時間將拉長。（圖／翻攝自Facebook／彭啟明）