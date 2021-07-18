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渝見新機遇／兩江新區打造智慧化　果園港、車工業「跑出新速度」

 記者任以芳／重慶報導

近年，大陸全力推動大西部發展，被稱作智慧之城的重慶「兩江新區」外界備受注目。《ETtoday新聞雲》記者走訪聯結「一帶一路」與長江經濟的果園港國家物流。今年上半年已完成貨物吞吐量超1000萬噸，同比增長55.8%，創下歷史新高。台灣筆電的相關電子元件也是通過果園港，直接發貨到西部地區，快速節省運輸成本與時間。

2020年受疫情衝擊，重慶作為大陸和全球的汽車工業基地和電子資訊產業基地，經貿重鎮兩江新區出台「抗疫暖企八條」，從龍頭企業率先帶頭產業鏈、供應鏈復工復產。一年多下來，經濟逆勢增長，直管區GDP增速連續三個季度保持重慶全市第一。

▲▼重慶、兩江新區、果園港、長榮、萬海、貨櫃、重慶果園港國際大酒店物流樞紐建設發展有限公司董事長劉軍、兩江協同創新區 。（圖／記者任以芳攝） 

▲重慶兩江新區果園港。（圖／記者任以芳攝）

重慶經貿的「黃金樞紐」

位於重慶兩江新區的果園港，向東是長江水道，向西連接中歐班列，向南聯通西部陸海新通道。光是上半年的集裝箱吞吐量達到19.35萬TEU，同比增長22.8%。中歐班列（渝新歐）在果園港到發151班次，西部陸海新通道班列到發120班次，也比同期增長許多。

如今，果園港智能化改造，4G網路全面覆蓋。重慶果園港國際大酒店物流樞紐建設發展有限公司董事長劉軍向《ETtoday新聞雲》記者介紹，果園港採取遠程操控，全面掌握港區「人車貨船機」動態，一箱到底提貨效率提高33%。另外，12台集裝箱場橋也完成遠程智能操作系統改造，可以將十幾米外的場橋精準對位，把貨櫃放置貨車上。

▲▼重慶、兩江新區、果園港、長榮、萬海、貨櫃、重慶果園港國際大酒店物流樞紐建設發展有限公司董事長劉軍、兩江協同創新區 。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶果園港國際大酒店物流樞紐建設發展有限公司董事長劉軍。（圖／記者任以芳攝）

目前，果園港進出的貨櫃大多是汽車零件、各類大眾物資、電子和化工產品、礦產資源。其中，美國康寧玻璃的分發中心就設立在果園港，貨到後再分發到西部各省，節省5%人力成本。

《ETtoday新聞雲》記者也觀察到，果園港五顏六色的貨櫃群裡，有來自台灣的長榮和萬海。劉軍指出，不少做電子產業台商以果園港為發送基地，從台灣來的電子元器件通過港口送往西部其他地區，尤其對重慶筆電市場有很大貢獻，省去非常多的物流和運輸成本。

▲▼重慶、兩江新區、果園港、長榮、萬海、貨櫃、重慶果園港國際大酒店物流樞紐建設發展有限公司董事長劉軍、兩江協同創新區 。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶兩江協同創新區 。（圖／記者任以芳攝）

大國競賽打造「智慧之城」

位於兩江新區的「兩江協同創新區」占地30平方公里，面向全球集聚創新資源，打造「黃金智慧之城」建設。2020年，兩江新區高技術製造業、戰略性新興產業分別增長13.3%、12.9%，佔工業總產值比重分別達52.7%、57.4%。集成電路、智能硬件產值分別增長103%、90%；智能手機、平板電腦、智能手錶分別增長9.8%、28%、90%。

由於，「網路訊息科技戰」成為大國競爭趨勢。根據工作人員介紹，「『兩江協同創新區』落戶的科研院所在人工智能、航空航天等領域開展大量科研工作，部分成果已進入產業化階段。」重慶產業的創新發展，培養高端技術人才是王道。

截至目前，兩江協同創新區吸引1000多名科研創新人才，35家一流高校、院所、科研團隊，孵化44家科技企業。今年8日，上海交通大學重慶研究院在兩江協同創新區揭牌成立，新加坡國立大學、北京理工大學、西北工業大學，大陸和國外35所知名科研院在兩江協同創新區設立研發機構，產學研平台加速合一。

▲▼ 重慶金康新能源汽車企業、機器人手臂、電動車 。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶金康新能源汽車企業，全廠1千多隻機器人手臂 。（圖／記者任以芳攝）

新能源車「跑出新速度」

重慶汽車產業發展行之有年，「兩江新區」汽車產業全面轉型高端智能化，年產值增長22.8%，並且獲批成為大陸第四個、西部地區首個國家級車聯網先導區。
新綠色發展成為新區產業發展重點。

目前，兩江新區新能源汽車、智能網聯汽車分別佔重慶市55%、60%以上。長安AB品牌、吉利高端新能源汽車等延鏈強鏈項目簽約落戶，與華為合作的金康賽力斯SF5新能源車也上市。《ETtoday新聞雲》記者走訪金康新能源位於兩江新區智能工廠，超過1千多台機器人手臂同步運行，年產量可達十多萬台。

▲重慶金康新能源車 。（圖／記者任以芳攝）

▲華為合作研發的新能源車0到100公里，瞬間加速4.68秒 。（圖／記者任以芳攝）

採訪團也實際體驗SF5新能源車，0到100公里瞬間加速是4.68秒。駕駛油門一踩，所有乘客立刻往後貼背，速度感相當刺激，加速過程也很穩定，有搭乘跑車的感覺。

金康品牌營銷部人員施昆鵬也向《ETtoday新聞雲》記者表示，新能源車在大陸或國外都是新趨勢，金康主要內銷為主外銷為輔，平均每個月訂單維持3、4千台左右。

談到小米也想出電動車是否成為競爭對象？施昆鵬表示，我們有悠久的傳統造車技術，華為有智能製造技術，雙方合作打造品牌是雙贏也是趨勢。比如，目前SF5電機、智能座艙、車控系統都是華為研發，手機軟件是使用最新的鴻蒙系統。

由於，四川是一帶一路重要節點之一，西部許多工廠企業跟著受惠。施昆鵬說，今年德國廠家預定100多台SF5新車，透過中歐班列運送，只要一星期就能交貨。相較以前走海運只少一至兩個月，透過「一帶一路」運輸成本節省許多。

▼華為與重慶車廠聯手打造新能源車 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 重慶金康新能源汽車企業、機器人手臂、電動車 。（圖／記者任以芳攝）

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