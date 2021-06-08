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為南海爭議「英文飆罵滾出去！」　菲國外長訪中先禮後兵

▲▼ 6月7日，大陸國務委員兼外長王毅在重慶會見菲律賓外長陸辛。 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲ 6月7日，中國大陸國務委員兼外長王毅在重慶會見菲律賓外長陸辛。

記者任以芳／綜合報導

被封為「戰狼」的菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin），日前用英文飆罵滯留南海的中國大陸漁船「滾出去」，造成中菲關係緊張。事隔一個多月後，昨7日在重慶舉行的東盟特別外長會，中國大陸外交部長王毅特地邀請陸辛共同主持，兩人還在鏡頭前「擊肘」相見歡。但針對《南海各方行為宣言》，菲律賓沒讓步，強調雙方在南海問題上確實有分歧與挑戰。

大陸外交部網站指出，王毅歡迎陸辛外長來華共同主持中國—東盟特別外長會，讚賞菲律賓作為中國東盟關係協調國，為推動中國—東盟關係全方位發展作出積極努力和重要貢獻。

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

就南海問題上，陸官媒《環球時報》報導指出，中菲外長會談沒有避開南海爭議問題。在菲律賓明年將舉行大選的背景下，菲國內反對派勢力近期持續炒作南海議題，要求杜特蒂特政府對中國更加強硬。

王毅在重慶會見陸辛也表示，中菲關係發展面臨一些困難和挑戰，對於攻擊和抹黑雙方互利合作的言行，我們要保持定力，不為所動，著力推動雙方合作取得更多紮實成果，給兩國人民帶來更多共同利益。

王毅進一步強調，中國對菲合作從來不附有任何政治條件，也不存在任何所謂「陷阱」，堅持互利共贏、共同發展。

陸辛則回應，菲中合作不存在什麼「陷阱」，中國一直尋求以自己的發展帶動各國共同發展。菲中雙方在南海問題上存在的一些分歧具有挑戰性，但這一問題不應該影響蒸蒸日上的兩國友好關係，不應該影響兩國各領域務實合作。

綜合陸媒消息，除了中國—東盟特別外長會，中國大陸與東盟國家落實《南海各方行為宣言》第19次高官會昨也在重慶舉行，由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與菲律賓外交部副部長拉扎蘿（Theresa P. Lazaro）共同主持會議。會議就「南海行為準則」下一步磋商安排達成共識，同意盡快恢復案文第二輪審讀，爭取早日達成「準則」。

▼今年五月份，菲律賓外交部長陸辛在推特飆罵中國大陸。（圖／翻攝Teddy Locsin Jr.Twitter）

▲▼菲律賓外交部長陸辛在推特直接用國罵飆罵中國。（圖／翻攝Teddy Locsin Jr.Twitter）



 

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