　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

渝對台貿易「五年增長1.3倍」　台企撐起全球最大筆電製造基地

▲▼重慶夜景 。（圖／記者任以芳攝）

▲魔幻之都重慶夜景。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／重慶報導

兩岸媒體川渝行昨（16日）抵達魔幻之都重慶，隨著大西部蓬勃發展，重慶產業多樣，大數據智能化產業成為經濟主攻方向，並且也是以台資企業為主全球最大筆電製造基地和產業群聚地。重慶市委台辦主任陳全也表示，渝對台貿易五年增長1.3倍，十分歡迎更多台商、台企、台青來重慶發展，參與成渝地區雙城經濟圈建設。

陳全指出，重慶地處大陸西南內陸，儘管去年疫情衝擊，進出口總值總量列大陸中西部第二，跨境人民幣實際收付金額和外貿綜合實力均位居中西部第一。近年，大陸把重慶作為「智能城市」發展範例，大數據智能產業已經成為經濟發展主攻方向，全力打造「智造重鎮」。

▲▼重慶、兩江新區、果園港、長榮、萬海、貨櫃、重慶果園港國際大酒店物流樞紐建設發展有限公司董事長劉軍、兩江協同創新區 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩江協同創新區 ，實現產學合一，培養高端人才。（圖／記者任以芳攝）

去年成立十週年的「兩江新區」是重慶智能金雞母，兩岸媒體走訪交通黃金樞紐果園港、兩江協同創新區，以及與華為合作推出能源車的在地汽車品牌。據了解，疫情期間「兩江新區」經貿逆勢恢復，全域GDP占重慶全市比重提高到15%；工業總產值超過4500億元（單位：人民幣，同下）。

另外，AI產業也是重慶發展重點之一。大陸企業特斯聯AI PARK光大人工智能產業基地（AI CITY），總建築面積約6000平方米，總投資2.5億元。是大陸第一個以機器人提供全棧式自動化服務，像是AI通行、AI停車、AI新零售、AI辦公等多個智能化場景。整個AI PARK 部署59台行走的AI機器人，泰坦系列機器人已成功應用在2020年杜拜世博會的各大場館之中。

▲▼國台辦發言人馬曉光、重慶市委台辦主任陳全、重慶、霧都、智能 。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶市委台辦主任陳全。（圖／記者任以芳攝）

台商發展部分，陳全介紹，2018年投資50億的聚力成外延片和芯片產線項目選擇落戶重慶。目前已建立7個國家級、市級涉台園區，整合利用多種政策資源，吸引宏碁、華碩、富士康、英業達、廣達、仁寶、緯創、和碩等台企來發展，打造以台資企業為主的全球最大筆電製造基地和產業集群。

重慶市商務委員會許新成進一步指出，長年下來，台灣成為重慶重要的經貿合作夥伴。「十三五」期間重慶對台貿易總額不斷攀升，從2015年的219.5億元增加到了2020年的514.5億元，五年時間增長了1.3倍。

許新成說，重慶與台商之間投資合作深化，台資累計在渝設立企業超千家，其中大陸「十三五」期間設立台資企業有135家，電子訊息產業成為渝台合作的重點領域，為重慶經貿發展有十分重要的貢獻。

ET快訊
萬里飛行傘迫降意外1死！業者去年已遭勒令停業
40歲仍是超商員工！他疑惑「放棄了嗎」　內行人舉例：打爆一堆
雙颱同生？「準烟花」剎車走向詭譎　關鍵轉彎8縣市暴風侵襲率↑
2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死「台2線」　淚崩等待救援
快訊／主播林彥汝70歲婆婆確診59天逝世！
快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　命危送醫
台灣熱門貼圖排行榜出爐！18-24歲最愛用「這一款表情符號」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

渝對台貿易「五年增長1.3倍」　台企撐起全球最大筆電製造基地

美國制裁7名中聯辦官員　陸外交部：廢紙一張「我們奉陪到底！」

陸爆首例人類感染「猴B病毒」　患者「解剖2隻猴子」染病百日內亡

短裙妹搭地鐵「私密處大放送」 ！不顧旁邊坐滿人　掀起衣服直播

巴士爆炸是「針對中國恐攻」　習近平批示：公安部赴巴基斯坦調查

正妹幼教師「偷腥ing」！公公丈夫殺進門捉姦　她下秒淡定敷面膜

廈門再增3例台灣輸入確診　累計已59例「佔各地最多」

福建永安「房子蓋一半倒塌」　屋內工人全被壓已8死2傷！

2童被扔下15F慘死！狠父討好小三「策劃2種殺子方案」駭人細節曝

美對香港發出「商業警告」　港府：受害者是在港美企、美國公民

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

渝對台貿易「五年增長1.3倍」　台企撐起全球最大筆電製造基地

美國制裁7名中聯辦官員　陸外交部：廢紙一張「我們奉陪到底！」

陸爆首例人類感染「猴B病毒」　患者「解剖2隻猴子」染病百日內亡

短裙妹搭地鐵「私密處大放送」 ！不顧旁邊坐滿人　掀起衣服直播

巴士爆炸是「針對中國恐攻」　習近平批示：公安部赴巴基斯坦調查

正妹幼教師「偷腥ing」！公公丈夫殺進門捉姦　她下秒淡定敷面膜

廈門再增3例台灣輸入確診　累計已59例「佔各地最多」

福建永安「房子蓋一半倒塌」　屋內工人全被壓已8死2傷！

2童被扔下15F慘死！狠父討好小三「策劃2種殺子方案」駭人細節曝

美對香港發出「商業警告」　港府：受害者是在港美企、美國公民

工地旁「廁所門」老被拆　韓國工頭1張照片嘆：中國人獨特文化

吳亦凡連3爆「私下匯款封口」網嘆實錘！　古裝新劇遭喊AI換臉

婆婆染疫59天離世　林彥汝「最後一次視訊內容」曝她當時狀況

萬里飛行傘迫降意外1死！業者去年已遭勒令停業　最高罰150萬

渝對台貿易「五年增長1.3倍」　台企撐起全球最大筆電製造基地

台64線超速事故頻傳　交通部：八里段擬增加測速照相

快訊／一點火恐整街炸！瓦斯桶狂噴白霧　老闆指控：前員工搞鬼

40歲仍是超商員工！他疑惑「放棄了嗎」　內行人舉例：打爆一堆人

杜特蒂擬參選菲國「下屆副總統」　為了獲得刑事豁免權

24歲「超巨女主播」報新聞！　看到甜甜圈一彎腰…網全歪樓了

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

大陸熱門新聞

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

短裙妹搭地鐵私密處大放送 ！不顧旁邊坐滿人

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

丈夫公公殺進門捉姦！正妹幼教師下秒淡定敷面膜

檢舉盜採砂石　夫妻被裝載機輾斃

14歲226公分高！「女版姚明」籃球上輾壓對手

2幼童被扔下15F慘死！狠父討好小三策劃2種殺子方案

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

藥廠徵人拉屎1200一次！每月最多捐22次

廈門再增3例台灣輸入確診　累計已59例

美國副國務卿要求訪中被拒？　北京回應

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

打完籃球灌冰水　24歲男猝死球場

更多熱門

相關新聞

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

大陸重慶市去年11月發生一起離奇孩童墜樓事件，年僅1、2歲的張姓小姊弟雙雙從15樓高的房間墜下死亡，父親得知噩耗時難以接受，甚至悲痛地不斷用頭撞牆。不料案情大反轉，張姓父親為了討好女友，竟和對方密謀將小姊弟殺害，兇殘的行徑曝光。

聘禮要求太多　女被退婚怒討4百萬

聘禮要求太多　女被退婚怒討4百萬

大陸東盟外長會　印媒：向美日印澳發出信號

大陸東盟外長會　印媒：向美日印澳發出信號

菲國「戰狼」外長不讓步南海爭議

菲國「戰狼」外長不讓步南海爭議

23歲女爬窗外躲大火　失手墜樓

23歲女爬窗外躲大火　失手墜樓

關鍵字：

重慶兩江新區

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

江啟臣：逾700人枉死　張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

台南2歲女童遭父開車撞倒命危

陳時中公布微解封「車內飲食規定」

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！

層出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面