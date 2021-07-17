渝對台貿易「五年增長1.3倍」　台企撐起全球最大筆電製造基地

▲魔幻之都重慶夜景。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／重慶報導

兩岸媒體川渝行昨（16日）抵達魔幻之都重慶，隨著大西部蓬勃發展，重慶產業多樣，大數據智能化產業成為經濟主攻方向，並且也是以台資企業為主全球最大筆電製造基地和產業群聚地。重慶市委台辦主任陳全也表示，渝對台貿易五年增長1.3倍，十分歡迎更多台商、台企、台青來重慶發展，參與成渝地區雙城經濟圈建設。

陳全指出，重慶地處大陸西南內陸，儘管去年疫情衝擊，進出口總值總量列大陸中西部第二，跨境人民幣實際收付金額和外貿綜合實力均位居中西部第一。近年，大陸把重慶作為「智能城市」發展範例，大數據智能產業已經成為經濟發展主攻方向，全力打造「智造重鎮」。

▲兩江協同創新區 ，實現產學合一，培養高端人才。（圖／記者任以芳攝）

去年成立十週年的「兩江新區」是重慶智能金雞母，兩岸媒體走訪交通黃金樞紐果園港、兩江協同創新區，以及與華為合作推出能源車的在地汽車品牌。據了解，疫情期間「兩江新區」經貿逆勢恢復，全域GDP占重慶全市比重提高到15%；工業總產值超過4500億元（單位：人民幣，同下）。

另外，AI產業也是重慶發展重點之一。大陸企業特斯聯AI PARK光大人工智能產業基地（AI CITY），總建築面積約6000平方米，總投資2.5億元。是大陸第一個以機器人提供全棧式自動化服務，像是AI通行、AI停車、AI新零售、AI辦公等多個智能化場景。整個AI PARK 部署59台行走的AI機器人，泰坦系列機器人已成功應用在2020年杜拜世博會的各大場館之中。

▲重慶市委台辦主任陳全。（圖／記者任以芳攝）

台商發展部分，陳全介紹，2018年投資50億的聚力成外延片和芯片產線項目選擇落戶重慶。目前已建立7個國家級、市級涉台園區，整合利用多種政策資源，吸引宏碁、華碩、富士康、英業達、廣達、仁寶、緯創、和碩等台企來發展，打造以台資企業為主的全球最大筆電製造基地和產業集群。

重慶市商務委員會許新成進一步指出，長年下來，台灣成為重慶重要的經貿合作夥伴。「十三五」期間重慶對台貿易總額不斷攀升，從2015年的219.5億元增加到了2020年的514.5億元，五年時間增長了1.3倍。

許新成說，重慶與台商之間投資合作深化，台資累計在渝設立企業超千家，其中大陸「十三五」期間設立台資企業有135家，電子訊息產業成為渝台合作的重點領域，為重慶經貿發展有十分重要的貢獻。