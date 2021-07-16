　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害

▲▼張男為了討好女友，親手殺死一雙兒女。（圖／翻攝自網易新聞）

▲受害小姊弟。（圖／翻攝自網易新聞）

記者陳怡靜／綜合報導

大陸重慶市去年11月發生一起離奇孩童墜樓事件！一對年僅1、2歲的張姓小姊弟，雙雙從15樓高的房間墜下身亡，父親得知噩耗時悲痛地不斷用頭撞牆。不料案情大反轉，這名張姓父親為了討好女友，竟和對方密謀將小姊弟殺害，兇殘的行徑曝光。

綜合陸媒報導，張姓父親認識一名葉姓女網友後，便和妻子離婚，年幼的孩子由兩人分別撫養。最初張男欺騙葉女自己單身未婚，不過事後被對方發現擁有一雙兒女，讓葉女無法接受。張男一心為了討好葉女，竟和她聯手謀劃殺掉自己的親骨肉，經過數次討論，兩人決定將姊弟倆從高樓推下，製造成墜樓意外。

▲▼ 0

▲張男將小姊弟從15層樓高處扔下樓。（圖／翻攝自網易新聞）

計劃訂定好了後，葉女多次催促張建快點動手，張男也於去年10月第一次試圖下手，但沒能成功。到去年11月時，他先向前妻誆稱要帶女兒去買衣服，誘騙她將女兒帶至家中，之後前妻有事先離開，張男便出手將姊弟倆從15層樓高的住處扔下樓，送醫後不治身亡，事發後張男甚至裝出悲痛欲絕的模樣。

▲▼ 0

▲張男為了討好新歡而行兇。（圖／翻攝自微博）

檢警調查後，發現案情不單純，查出張男和葉女之間的關鍵對話紀錄，依殺人罪將兩人逮捕。前妻近日接獲法院傳票通知，將在本月26日首度開庭審理，她沉痛地說，現在對她而言每天都是煎熬，「但無論如何，我都要為兩個孩子討回公道。我至今不敢想像，父親將他們扔下樓時，他們是多麼的害怕、絕望和無助。」

►密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫「可教化」判無期

►案發現場／邱小妹被虐斷骨穿膝！遺體見阿嬤落淚...嫌犯再犯低判無期

►案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己

ET快訊
變異株結果出爐！台積電、內湖職場等7群聚「全是Alpha」
華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」　疑正宮曝私密片
北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天
駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害
研究：AZ疫苗保護力終生有效！人體接種後像形成「殺手訓練營」
快訊／福原愛確定出任東奧球評！離婚8天敲定新工作
快訊／西伯利亞上空驚傳「客機失聯」　飛行中突然消失
快訊／桃園6人打疫苗身體出狀況！AZ、莫德納各半原因曝光
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害

陸委會民調：台灣人近9成拒一國兩制　7成挺嚴審大陸人來台

「巴士爆炸」陸工程師9死　李克強致電巴基斯坦：用一切手段緝凶

網紅奶茶「長沙-杭州」代購亂象　隔夜價飆260元一杯

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛　檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

她14歲226公分高！「女版姚明」舉手就碰到籃框　場上拿42分輾壓對手

珠海隧道事故救援35小時僅推進400公尺　受困14人至今音訊全無

陸國安七部門進駐滴滴　展開網路安全審查

菸民人數超3億　中國將推動全國性「控煙」立法

美軍機「短暫停留」松機　陸官媒放話：軍事勾連拉高台海危險系數

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

宋逸民假裝打6歲女兒「狗狗秒衝上去！」　被攻擊到倒地…陳維齡笑歪：沒白疼

駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害

陸委會民調：台灣人近9成拒一國兩制　7成挺嚴審大陸人來台

「巴士爆炸」陸工程師9死　李克強致電巴基斯坦：用一切手段緝凶

網紅奶茶「長沙-杭州」代購亂象　隔夜價飆260元一杯

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛　檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

她14歲226公分高！「女版姚明」舉手就碰到籃框　場上拿42分輾壓對手

珠海隧道事故救援35小時僅推進400公尺　受困14人至今音訊全無

陸國安七部門進駐滴滴　展開網路安全審查

菸民人數超3億　中國將推動全國性「控煙」立法

美軍機「短暫停留」松機　陸官媒放話：軍事勾連拉高台海危險系數

李登輝過世王炳忠說「終於死了」　館長痛罵「共匪」遭起訴

提結婚就變臉…何超蓮認愛2年被指「早晚會分手」！釣出本人反擊

推銷高雄六龜芒果　前議員廚師兒露一手

「最懂穿女明星」出爐！曾之喬、LuLu都上榜　第一名連男星都讚很潮

變異株結果出爐！羅一鈞：台積電、內湖職場等7群聚「全是Alpha」

竊住戶個資狂辦紓困貸款　神鬼通緝犯變身大樓管理員Ａ百萬

特權疫苗驚爆名單有「2名退休檢察長」　士林地檢緊急回應了

2天炸2個月雨量…德國最慘「土壤已飽和」　西歐洪水死亡破百

北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天

純白網美旅店1.7億求賣　神速下架！遭曝「詢問度不高」

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

大陸熱門新聞

藥廠徵人拉屎1200一次！每月最多捐22次

打完籃球灌冰水　24歲男猝死球場

14歲226公分高！「女版姚明」籃球上輾壓對手

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

92歲李嘉誠近照曝　網驚：好大一碗飯

法拉利車主買魚掉水裡　「索賠2000萬」2原因拒賠

7歲女童「洗頭沒吹乾」竟面癱　醫曝恐怖後果

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

劉結一在兩岸同胞交流研討會致詞

紫光破產重整　阿里巴巴有意收購

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛 檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

男因車禍8年不舉　醫生植入這東西

甜美網紅抽脂皮膚潰爛慘死！家屬揭黑幕

更多熱門

相關新聞

抱3歲兒爬出14樓　45m高空垂死掙扎

抱3歲兒爬出14樓　45m高空垂死掙扎

俄羅斯34歲男子特倫提耶夫(Roman Terentyev)因為懷疑被妻子戴綠帽，竟然抱著3歲兒子馬克西姆(Maksim)爬出14樓窗外，想要把人扔下樓來報復妻子，長達2小時半的恐怖過程中，只見到馬克西姆害怕地不斷哭泣，喊著自己不想死。

即／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居

即／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居

即／北市中正區驚傳墜樓　20歲男無呼吸心跳

即／北市中正區驚傳墜樓　20歲男無呼吸心跳

屏東大學屋頂漏水工程意外　女移工樓墜落不治

屏東大學屋頂漏水工程意外　女移工樓墜落不治

即／北市男墜樓「躺大樓門口」命危！

即／北市男墜樓「躺大樓門口」命危！

關鍵字：

重慶張建墜樓

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面