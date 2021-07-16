駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害

▲受害小姊弟。（圖／翻攝自網易新聞）

記者陳怡靜／綜合報導

大陸重慶市去年11月發生一起離奇孩童墜樓事件！一對年僅1、2歲的張姓小姊弟，雙雙從15樓高的房間墜下身亡，父親得知噩耗時悲痛地不斷用頭撞牆。不料案情大反轉，這名張姓父親為了討好女友，竟和對方密謀將小姊弟殺害，兇殘的行徑曝光。

綜合陸媒報導，張姓父親認識一名葉姓女網友後，便和妻子離婚，年幼的孩子由兩人分別撫養。最初張男欺騙葉女自己單身未婚，不過事後被對方發現擁有一雙兒女，讓葉女無法接受。張男一心為了討好葉女，竟和她聯手謀劃殺掉自己的親骨肉，經過數次討論，兩人決定將姊弟倆從高樓推下，製造成墜樓意外。

▲張男將小姊弟從15層樓高處扔下樓。（圖／翻攝自網易新聞）

計劃訂定好了後，葉女多次催促張建快點動手，張男也於去年10月第一次試圖下手，但沒能成功。到去年11月時，他先向前妻誆稱要帶女兒去買衣服，誘騙她將女兒帶至家中，之後前妻有事先離開，張男便出手將姊弟倆從15層樓高的住處扔下樓，送醫後不治身亡，事發後張男甚至裝出悲痛欲絕的模樣。

▲張男為了討好新歡而行兇。（圖／翻攝自微博）

檢警調查後，發現案情不單純，查出張男和葉女之間的關鍵對話紀錄，依殺人罪將兩人逮捕。前妻近日接獲法院傳票通知，將在本月26日首度開庭審理，她沉痛地說，現在對她而言每天都是煎熬，「但無論如何，我都要為兩個孩子討回公道。我至今不敢想像，父親將他們扔下樓時，他們是多麼的害怕、絕望和無助。」

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