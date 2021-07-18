疫苗受測爭議遭藍營議員狂批　還原陳建仁參與高端二期試驗始末

▲前副總統陳建仁。（資料照／ETtodayg攝影中心攝）



記者杜冠霖／綜合報導

前副總統陳建仁6月初公開已接受國產疫苗試驗，近來卻陷入「特權解盲」的口水戰，台北市議員王鴻薇先是在臉書發文表示，國產疫苗二階段試驗受試者該不該再打疫苗，「只有陳建仁知道自己打的是疫苗」，讓陳建仁罕見重話駁斥，王鴻薇所言是「堂而皇之的謊言」，並表態自己會繼續支持國產疫苗。

目前國產疫苖進入第二期為雙盲、多中心、多地區的試驗，為確保研究結果不被人為扭曲，這項隨機雙盲研究，有6月7日的受試者使用試驗疫苗，另外1月7日的受試者使用「安慰劑」，也就是不含有效成分的針劑（生理食鹽水），醫師和受試者都不知道自己打的是疫苗還是安慰劑。

陳建仁6月初時表示，自己和太太已接受國產疫苗試驗，並在受訪時稱，不清楚自己打的是疫苗還是安慰劑，但打完之後沒有大的副作用。

對此，王鴻薇15日發文指出，高端與聯亞兩間公司共約7600名受試者，到現在都還不知道自己打到的是疫苗或是安慰劑，目前疫苗已經大規模施打，國產疫苗卻還未解盲，「受試者中大概只有陳建仁知道打的是疫苗。」

此番批評，讓陳建仁罕見說出重話，同日晚間發文批評王鴻薇「堂而皇之的謊言」，並揭露14日才接到臺大醫院通知解盲結果是安慰劑，自己是對照組且將參加後續補打疫苗的延伸性計畫，強調會堅定支持國產疫苗研發。

陳建仁表示，該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑。陳建仁指出，這次試驗的設計完善、執行嚴謹，媲美國際知名藥廠的多中心臨床試驗。

隨後，王鴻薇更進一步質疑，依法規定要受試者應在接受第二劑後，經過6個月安全監視期滿後，才可進行全體受試者解盲，為何陳建仁可提前解盲？台北市議員羅智強16日也在臉書發文表示，陳建仁說要「把手臂留給高端」，結果打的根本不是疫苗，原來是國產的生理食鹽水，「把國人耍得團團轉，這才叫做說謊！」

此外，羅智強也表示，高端說明解盲流程，所有受試者要打完2針，並追蹤6個月的安全性，在10月底到11月初真正解盲，陳建仁卻在14日提早解盲，「到底是高端解盲流程有問題？還是民進黨連安慰劑都要耍特權？」

對此，陳建仁17日分享《遠見雜誌》報導，該報導指出，在這次高端二期臨床實驗，陳建仁並非第一波就得知解盲結果的實驗對象。該撰稿者表示，自己也是臨床試驗受試者之一，早在7月9日便得知試驗結果；相較於陳建仁14日得知，早了5天。據了解，高端二期臨床在14日之前，已解盲超過300人。

高端則解釋，因應台灣疫情升溫及公費疫苗施打擴大，高端疫苗已取得法規單位核准同意，在不影響主試驗執行下，新增延伸性試驗，若受試者同意加入，則進行個別解盲；此外，為維護受試者權益，若受試者已具公費疫苗接種資格，可主動向試驗中心要求緊急個別解盲。

高端表示，臨床試驗中心將於各醫院倫理委員會通過審查後，7月起由試驗中心主動聯絡受試者，詢問參加延伸性試驗的意願，若受試者同意加入，則進行個別解盲，若屬安慰劑組，可選擇加入延伸性試驗補施打2劑高端新冠肺炎疫苗，或於符合公費施打資格時，選擇施打其他公費疫苗。