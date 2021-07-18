　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫苗受測爭議遭藍營議員狂批　還原陳建仁參與高端二期試驗始末

▲▼陳建仁媒體茶敘。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

▲前副總統陳建仁。（資料照／ETtodayg攝影中心攝）

記者杜冠霖／綜合報導

前副總統陳建仁6月初公開已接受國產疫苗試驗，近來卻陷入「特權解盲」的口水戰，台北市議員王鴻薇先是在臉書發文表示，國產疫苗二階段試驗受試者該不該再打疫苗，「只有陳建仁知道自己打的是疫苗」，讓陳建仁罕見重話駁斥，王鴻薇所言是「堂而皇之的謊言」，並表態自己會繼續支持國產疫苗。

目前國產疫苖進入第二期為雙盲、多中心、多地區的試驗，為確保研究結果不被人為扭曲，這項隨機雙盲研究，有6月7日的受試者使用試驗疫苗，另外1月7日的受試者使用「安慰劑」，也就是不含有效成分的針劑（生理食鹽水），醫師和受試者都不知道自己打的是疫苗還是安慰劑。

陳建仁6月初時表示，自己和太太已接受國產疫苗試驗，並在受訪時稱，不清楚自己打的是疫苗還是安慰劑，但打完之後沒有大的副作用。

對此，王鴻薇15日發文指出，高端與聯亞兩間公司共約7600名受試者，到現在都還不知道自己打到的是疫苗或是安慰劑，目前疫苗已經大規模施打，國產疫苗卻還未解盲，「受試者中大概只有陳建仁知道打的是疫苗。」

此番批評，讓陳建仁罕見說出重話，同日晚間發文批評王鴻薇「堂而皇之的謊言」，並揭露14日才接到臺大醫院通知解盲結果是安慰劑，自己是對照組且將參加後續補打疫苗的延伸性計畫，強調會堅定支持國產疫苗研發。

陳建仁表示，該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑。陳建仁指出，這次試驗的設計完善、執行嚴謹，媲美國際知名藥廠的多中心臨床試驗。

隨後，王鴻薇更進一步質疑，依法規定要受試者應在接受第二劑後，經過6個月安全監視期滿後，才可進行全體受試者解盲，為何陳建仁可提前解盲？台北市議員羅智強16日也在臉書發文表示，陳建仁說要「把手臂留給高端」，結果打的根本不是疫苗，原來是國產的生理食鹽水，「把國人耍得團團轉，這才叫做說謊！」

此外，羅智強也表示，高端說明解盲流程，所有受試者要打完2針，並追蹤6個月的安全性，在10月底到11月初真正解盲，陳建仁卻在14日提早解盲，「到底是高端解盲流程有問題？還是民進黨連安慰劑都要耍特權？」

對此，陳建仁17日分享《遠見雜誌》報導，該報導指出，在這次高端二期臨床實驗，陳建仁並非第一波就得知解盲結果的實驗對象。該撰稿者表示，自己也是臨床試驗受試者之一，早在7月9日便得知試驗結果；相較於陳建仁14日得知，早了5天。據了解，高端二期臨床在14日之前，已解盲超過300人。

高端則解釋，因應台灣疫情升溫及公費疫苗施打擴大，高端疫苗已取得法規單位核准同意，在不影響主試驗執行下，新增延伸性試驗，若受試者同意加入，則進行個別解盲；此外，為維護受試者權益，若受試者已具公費疫苗接種資格，可主動向試驗中心要求緊急個別解盲。

高端表示，臨床試驗中心將於各醫院倫理委員會通過審查後，7月起由試驗中心主動聯絡受試者，詢問參加延伸性試驗的意願，若受試者同意加入，則進行個別解盲，若屬安慰劑組，可選擇加入延伸性試驗補施打2劑高端新冠肺炎疫苗，或於符合公費施打資格時，選擇施打其他公費疫苗。

ET快訊
快訊／日本人要失望了！　唐鳳取消出征東京奧運
烟花「路徑南修」不排除侵台！最快周三、四「海陸警齊發」
726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」
快訊／華府棒球場外「槍響連爆」至少1中彈！　球迷竄逃畫面曝
行政院高官在頂級Villa群聚？　蘇貞昌已知！真相、後續處理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／日本人要失望了！　唐鳳臨時取消出征東京奧運

指揮中心未鬆口混打　游淑慧提3種組合關鍵：沒疫苗才是實情

726降級差「最後一哩路」　侯友宜：可預做解封整備

疫苗受測爭議遭藍營議員狂批　還原陳建仁參與高端二期試驗始末

牡丹灣villa群聚有高官？陳政聞：沒參加餐會　屏縣府「照片比對中」

行政院高官在頂級Villa群聚？　蘇貞昌已知！真相、後續處理曝光

先打AZ想混打有「1大困難」　趙少康：第二劑恐怕只剩AZ或國產

行政院不讓藍營縣市買疫苗　國民黨：張忠謀戳破蔡英文謊言

宜蘭部分室外泳池竟提早解封　王婉諭揪這公文釀中央地方認知落差

北市+1「防疫戰已到最後階段」　柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

快訊／日本人要失望了！　唐鳳臨時取消出征東京奧運

指揮中心未鬆口混打　游淑慧提3種組合關鍵：沒疫苗才是實情

726降級差「最後一哩路」　侯友宜：可預做解封整備

疫苗受測爭議遭藍營議員狂批　還原陳建仁參與高端二期試驗始末

牡丹灣villa群聚有高官？陳政聞：沒參加餐會　屏縣府「照片比對中」

行政院高官在頂級Villa群聚？　蘇貞昌已知！真相、後續處理曝光

先打AZ想混打有「1大困難」　趙少康：第二劑恐怕只剩AZ或國產

行政院不讓藍營縣市買疫苗　國民黨：張忠謀戳破蔡英文謊言

宜蘭部分室外泳池竟提早解封　王婉諭揪這公文釀中央地方認知落差

北市+1「防疫戰已到最後階段」　柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

大陸2020年外貿出口百強出爐　前五名「鴻海家族占三席」！

三浦春馬離世1周年…追思會正式開放！　「滿滿黑白照」讓人淚崩

快訊／日本人要失望了！　唐鳳臨時取消出征東京奧運

台南民宅疑瓦斯漏氣引發氣爆！1男嚴重灼傷　樓上女住戶嚇昏

30公斤K他命塞香皂禮盒運台！台男泰國被逮　攔獲市價6千萬毒品

渝見新機遇／兩江新區打造智慧化　果園港、車工業「跑出新速度」

百年洪災強襲西歐！德國、比利時「奪命洪水」死亡人數增至170人

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」：以為自己眼花

周湯豪PO黑白照「這10年真TMD不容易」　焦慮未停過…坦承心境遭遇

林書豪點名「總決賽X因子」甦醒　公鹿砸44.7億續約哈樂戴沒白花

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

行政院高官在頂級Villa群聚？　蘇貞昌已知！真相、後續處理曝光

趙少康：第二劑恐怕只剩AZ或國產

5000元消費券有望？　蘇貞昌回應讓他傻眼：廢到爆還有臉提

江啟臣：逾700人枉死　張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言

北市公布確診足跡　曾到訪大安區義式餐廳、家樂福內湖店

LIVE／726降級可能性高　侯友宜說明新北「+5」案例

國內疫苗夠了？　國民黨：張忠謀一句話戳破蔡英文謊言

7/26能解封？　鄭文燦：要看這5關鍵

宜蘭部分室外泳池竟提早解封　王婉諭揪這公文釀中央地方認知落差

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂

柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

王鴻薇：我是陳建仁就希望她閉嘴

民進黨中常委支持藍營提議還加碼「全民普發1萬元」

打疫苗增2死！新北男打莫德納2周後猝逝　婦打AZ嘔吐亡

更多熱門

相關新聞

王鴻薇：我是陳建仁就希望她閉嘴

王鴻薇：我是陳建仁就希望她閉嘴

前副總統陳建仁在高端未解盲前向媒體表示，接受二期臨床試驗過程無任何不適，但實際上卻是打了安慰劑，遭質疑為何之前替高端掛保證，不過前民進黨立委林靜儀則認為，如果陳建仁是打到疫苗，那是否被說成拿到好處才幫忙講話。對此，國民黨台北市議員王鴻薇17日晚間開嗆，按這邏輯，打安慰劑還說這疫苗好，請問是拿到多大好處？「我要是陳建仁，真的會希望林靜儀趕快閉嘴」。

遭疑提早解盲　陳建仁臉書曝試驗結果

遭疑提早解盲　陳建仁臉書曝試驗結果

一張圖讓他秒轉發：不分享對不起蔡英文

一張圖讓他秒轉發：不分享對不起蔡英文

陳建仁「高端個別解盲」4爭議　專家點出2大瑕疵

陳建仁「高端個別解盲」4爭議　專家點出2大瑕疵

陳建仁「技術性」打安慰劑？高端受試者曝真相

陳建仁「技術性」打安慰劑？高端受試者曝真相

關鍵字：

陳建仁高端解盲王鴻薇羅智強

讀者迴響

熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

遭嗆「花錢是大爺」！女外送員被逼下跪道歉

傳播妹「3人KTV大亂鬥」　連身裙被扒剩內衣

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面