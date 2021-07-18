來台9個月「親身體驗」台灣防疫！《衛報》記者讚：住在這裡是福氣

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）



記者王佩翊／編譯

作為全球防疫模範生的台灣5月爆發本土疫情，如今每日新增確診終於日益減少，疫情也逐漸趨緩，2020年10月從澳洲被派駐到台灣的英國《衛報》記者海倫（Helen Davidson）則分享了自己的親身經歷。談到台灣從零本土確診到疫情爆發，再到控制疫情，她直言，「台灣雖然犯了錯誤，但是能夠住在這裡是一種福氣。」

根據《衛報》報導，海倫表示，台灣歷經SARS的創傷後，完善了防疫計畫， 也因此，她在今年的大部分時間內，仍然過著沒有新冠肺炎的生活。不僅如此，台灣還充分利用「島國」的環境，將自己與世界隔離，同時透過一個極度嚴謹的隔離系統來管理入境者。

▲台灣三級警戒持續至7月底，全國人民仍不敢大意。（圖／記者林敬旻攝）



海倫回憶道，自己2020年10月從澳洲雪梨搭機抵台後，搭上防疫計程車來到一間防疫旅館，當時有身穿防護衣的工作人員替她量體溫、辦理入住手續，同時把她送進電梯，海倫最後則是自己在旅館房間內獨自度過了15天的檢疫期。

出關後，海倫曾經走上街頭參加數千人的遊行、聽音樂會、與認識的朋友們跳舞或是參加宗教活動。她直言，在台灣的生活讓她有時候忘記新冠肺炎仍在全世界蔓延，許多親友仍然在海外，澳洲的邊境封鎖，意味著如果家裡發生什麼事，海倫與丈夫無法隨時趕回家。她說，「我們就像在一個泡泡裡，安全但是卻被困在裡面。」

台灣爆發本土疫情後，單日確診一度飆升至上百例，政治開始黨派化，然而在這樣的情況下，仍有企業拒絕讓員工居家辦公。儘管目前病例已經減少，但是台灣的封鎖措施仍將持續到7月底。

海倫表示，「在這場疫情中，台灣的確是犯了錯，但是病歿數是數百人，而非成千上萬的人，住在台灣是一種福氣。」

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