「每人都有看不到的需求」世新電台得獎主持人投入大學社會責任

▲世新電台主持人投入大學社會責任。（圖／世新提供，下同）



記者董美琪／綜合報導

每年由教育電臺主辦的「金聲獎」競賽，可說是學生的廣播金鐘獎，7個獎項中，扣除一個專為高中生規劃外，世新大學學生作品入圍數和得獎數一直以來皆占了半數，尤其今年的公益廣告獎，入圍5個作品中，只有一個非世新大學，得獎的同學除了公益廣告獎之外，也入圍了音樂節目獎與兒童節目獎。

《手扶梯，佔左，站右》作品是由世新大學學生唐源豪、沈志宇、陳詩評、焦雅文、吳怡萱、許玟瑄共同製作，以「每個人都有別人看不到的需求，手扶梯左右兩側，皆可站立。」為企劃方向，唐源豪表示：當初的這個企劃主要是「手扶梯要站右側，左側留給行走的人」的觀念已經根深蒂固了，但仔細聽聽手扶梯的廣播「請握緊扶手，站穩腳步」，不就是要我們「握緊扶手，站穩腳步」嗎？而且只站在右邊的習慣，是不是變相佔了左邊的空間呢？這也是我們在製作時不斷思考的。

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一樣以使用者的角度來發想，世新廣播電臺唐源豪(蔚愷)同學與同班同學芭芭參加了學校和台電公司的產學合作計畫，製播「台電啵一下」的Podcast節目，並於每周五定期更新。

蔚愷是位北上求學孩子，第一集即以自己親身經驗來談起，蔚愷提到當初自己第一次租屋，房東提出一度電5元的資訊，以為是普遍的計費方式，直到參與了這個節目的製播，才了解房東電費計價方式的依據。也因為這樣，蔚愷與芭芭向身旁的親朋好友詢問大家對於電力和能源的疑問與好奇，利用「台電啵一下」Podcast節目一一幫大家尋求答案。

對於能有機會參與學校與台電公司的產學合作案，蔚愷也提到自己非常開心能夠和夥伴芭芭一起製作這個「台電啵一下」的Podcast，蔚愷說：「在製播之前我其實就蠻喜歡「台電文創」，所以能夠製播台電的作品我很榮幸。」把握每次產學合作機會，也是世新大學把學生推出校園讓大家看(聽)到的策略，疫情期間宅在家，怎麼聰明用電，「台電啵一下」告訴你！

