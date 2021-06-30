世新廣播電臺攜手全國廣播　結合跨界資源打造產學新世代

▲ 世新大學數位多媒體設計學系陳麒元同學(CHUCK)在家宅錄節目。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新廣播電臺自今年326廣播節起，與全台9家廣播電台合作，將學生企劃製播的節目安排至業界電台播出，中部地區與自1994年開播至今的中部第一家中功率電台全國廣播FM106.1合作，全國廣播以流行音樂、生活資訊為主，符合學生族群最愛與最熟悉的內容，世新大學推薦了於世新電台主持每週五16:00『房間的角落』節目數位多媒體設計學系陳麒元同學(CHUCK)擔任與全國廣播合作的《全國一起聽》節目主持人。

對於此次代表世新廣播電臺於全國廣播製播節目的陳麒元同學(CHUCK)表示，在全國廣播每周日晚間11時播出的《全國一起聽》節目中，符合全國廣播的定位，特別以介紹各類型音樂為主，並規劃《獨立音樂最前線》的單元來打響名號，為台灣獨立音樂發聲。

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▲ 全國廣播總經理林俊杰（右）勉勵全國一起聽主持人CHUCK把握產學合作機會。

陳麒元(CHUCK)也提到，在世新廣播電台做了兩年的節目，第一次和全國廣播電台合作，既緊張又興奮，除了要更謹慎的製作每一集的節目內容，更是要交出最好的錄音品質。但疫情不斷加劇，改變了很多生活方式及工作模式，為避免錄音室成防疫破口，也暫停了錄音室的使用，必須在家完成宅錄，要克服的困難無非是能夠繳交最高的錄音品質，完成在全國廣播電台的播出。對陳麒元(CHUCK)來說，這是難得的機會，即使疫情不能出門，但每週還是會有一個小時的節目內容，與所有聽眾朋友分享好聽的歌曲。

為共同培育廣播人才，強化學生學用合一，全國廣播表示，與世新大學的產學合作盼能善用企業核心能力，投入企業資源善盡社會責任，於半年的培訓期中，安排當家主持人《音樂多一點》胖胖及《音樂脫殼秀》婕鈴擔任導師，進行線上分享與指導；再由全國廣播邀請知名樂團鹿洐人、嘻班子樂團、追風少女等音樂人進行交流，不僅有廣播前輩的指導更有數位專輯資源共享，讓學生與業界接軌。

▲▼ 全國廣播音樂脫殼秀主持人婕鈴（上）與音樂多一點主持人胖胖（下），以多節目製播經驗傳授給CHUCK。

全國廣播為多媒體整合平台，有效利用豐富媒體資源，將台內專業動畫師製作的獨立音樂主題知識動畫，上架於長期合作的LINETODAY平台，提升《全國一起聽》節目曝光度，發揮影響力。而世新大學與全國廣播深知人才培育與技術能力扎根非常重要，此次世新大學將學生企劃製作的節目安排至業界電台，也感謝全國廣播協助從多方面進行行銷，從音樂、媒體到學術，奠定跨界攜手共創節目的新形態。