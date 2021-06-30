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世新廣播電臺攜手全國廣播　結合跨界資源打造產學新世代

圖1:世新大學數位多媒體設計學系陳麒元同學(CHUCK)在家宅錄節目。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學數位多媒體設計學系陳麒元同學(CHUCK)在家宅錄節目。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新廣播電臺自今年326廣播節起，與全台9家廣播電台合作，將學生企劃製播的節目安排至業界電台播出，中部地區與自1994年開播至今的中部第一家中功率電台全國廣播FM106.1合作，全國廣播以流行音樂、生活資訊為主，符合學生族群最愛與最熟悉的內容，世新大學推薦了於世新電台主持每週五16:00『房間的角落』節目數位多媒體設計學系陳麒元同學(CHUCK)擔任與全國廣播合作的《全國一起聽》節目主持人。

對於此次代表世新廣播電臺於全國廣播製播節目的陳麒元同學(CHUCK)表示，在全國廣播每周日晚間11時播出的《全國一起聽》節目中，符合全國廣播的定位，特別以介紹各類型音樂為主，並規劃《獨立音樂最前線》的單元來打響名號，為台灣獨立音樂發聲。

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圖2:全國廣播總經理林俊杰勉勵全國一起聽主持人CHUCK把握產學合作機會。（圖／世新大學提供）

▲ 全國廣播總經理林俊杰（右）勉勵全國一起聽主持人CHUCK把握產學合作機會。

陳麒元(CHUCK)也提到，在世新廣播電台做了兩年的節目，第一次和全國廣播電台合作，既緊張又興奮，除了要更謹慎的製作每一集的節目內容，更是要交出最好的錄音品質。但疫情不斷加劇，改變了很多生活方式及工作模式，為避免錄音室成防疫破口，也暫停了錄音室的使用，必須在家完成宅錄，要克服的困難無非是能夠繳交最高的錄音品質，完成在全國廣播電台的播出。對陳麒元(CHUCK)來說，這是難得的機會，即使疫情不能出門，但每週還是會有一個小時的節目內容，與所有聽眾朋友分享好聽的歌曲。

為共同培育廣播人才，強化學生學用合一，全國廣播表示，與世新大學的產學合作盼能善用企業核心能力，投入企業資源善盡社會責任，於半年的培訓期中，安排當家主持人《音樂多一點》胖胖及《音樂脫殼秀》婕鈴擔任導師，進行線上分享與指導；再由全國廣播邀請知名樂團鹿洐人、嘻班子樂團、追風少女等音樂人進行交流，不僅有廣播前輩的指導更有數位專輯資源共享，讓學生與業界接軌。

圖3、全國廣播音樂脫殼秀主持人婕鈴與音樂多一點主持人胖胖以多節目製播經驗傳授給CHUCK。（圖／世新大學提供）

▲▼ 全國廣播音樂脫殼秀主持人婕鈴（上）與音樂多一點主持人胖胖（下），以多節目製播經驗傳授給CHUCK。

圖4、全國廣播音樂脫殼秀主持人婕鈴與音樂多一點主持人胖胖以多節目製播經驗傳授給CHUCK。（圖／世新大學提供）

全國廣播為多媒體整合平台，有效利用豐富媒體資源，將台內專業動畫師製作的獨立音樂主題知識動畫，上架於長期合作的LINETODAY平台，提升《全國一起聽》節目曝光度，發揮影響力。而世新大學與全國廣播深知人才培育與技術能力扎根非常重要，此次世新大學將學生企劃製作的節目安排至業界電台，也感謝全國廣播協助從多方面進行行銷，從音樂、媒體到學術，奠定跨界攜手共創節目的新形態。

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