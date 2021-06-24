世新大學世新廣播電臺KISS活力星球　帶你探索宇宙無窮

▲ 宋柳逸、陳心葳、郭倚欣及吳怡萱帶你探索宇宙無窮。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

「KISS活力星球，探索宇宙無窮！」這是世新大學世新廣播電臺FM88.1與大眾廣播電臺KISS RADIO FM99.9產學合作的新節目「KISS活力星球」slogan。這個節目由世新大學廣電系廣播組的四位同班同學宋柳逸、陳心葳、郭倚欣及吳怡萱共同製播，歷經將近2個月的規劃與線上討論、教育訓練，節目終於在6月19日(六)下午2點進行首播。

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▲ 校友DJ KIKI耐心的指導學妹，口播稿的撰寫，聲音表情的展現。

為了這次的產學合作，KISS RADIO特別安排同樣是世新大學畢業的校友DJ KIKI陪伴學妹們一步又一步的調整節目規劃，疫情期間利用線上討論的方式，耐心的指導學妹，口播稿的撰寫，聲音表情的展現，透過線上討論的方式，讓學妹們能循序漸進完成夢想，尤其世新大學推薦的製作製作團隊中，有兩位成員來自高雄、一位來自屏東，皆是從小聽KISS RADIO長大的聽眾，而且立志有一天要進入廣播電台工作，終於能美夢成真，陳心葳、郭倚欣及吳怡萱都提到，自己必須要更加努力，才不會辜負世新大學與KISS RADIO對團隊的信任。

▲ 疫情期間，線上示範討論不受限。

而首先上場擔任DJ的宋柳逸(DJ六一)，也提到當初會離鄉背井、選擇到世新大學讀書，就是為了實現從小到大的廣播夢。沒想到在大三這一年，能透過世新大學和KISS RADIO產學合作的契機，搭上星船、往夢想前進，除了有學校老師不斷鼓勵和支持、還有一起嘔心瀝血製作節目的三位好朋友，宋柳逸強調，非常珍惜這次的機會，也讓他更加珍惜在台灣收穫到的滿滿善意和友誼！

▲ KISS RADIO為世新大學學生搭起畢業即就業的橋樑。

就如同KISS RADIO袁韻媫董事長在世新產學合作啟動儀式中所強調的：「世新大學與不同媒體合作，相信同學們學習了創新技術，再搭配自身的創意能力，能為受到疫情打擊的傳統媒體帶來一些活水；本次合作為業界帶來大量的生力軍，也能達成畢業立即與就業接軌這個目標。」KISS RADIO提供平台讓世新大學的優秀學生能發揮才華、製播節目，就是為學生搭起畢業即就業的橋樑。