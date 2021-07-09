世新廣播電臺善用Podcast　跨院修課新體驗

▲ 世新大學行管系學生吳沛錡在家錄製作業。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

今年5月由雜誌、Podcast平台與調查公司發表的「2021聽經濟大調查」中提到，「聽經濟」是今年防疫生活的新商機，台灣每5人，就有1人聽Podcast，聽眾對於Podcast的收聽原因，也從2020年的第一名陪伴功能到2021年已轉為收聽是為了增加新知(新聞、時事)，顯現出收聽Podcast對聽眾而言己經是一種習慣，像收聽無線廣播電台一樣。

向來為廣播電視人才養成的世新大學，自Podcast出現以來，一直密切關注這個重要的傳播科技發展，也在傳播科系中推出相關課程提供同學進一步研究。因應Podcast線上教學節目的流行，世新大學廣播校內實習課，也順勢在這波疫情學生只能居家線上上課下，讓學生以實作的方式居家錄製關於疫情媒體識讀的Podcast節目。對於這樣的設計，授課老師陳清河副校長說全媒體識讀是世新大學每位學生的校定必修課程，疫情期間假新聞隨手可得，讓同學利用所學來提醒聽眾如何辨別假新聞，運用各自系所專長來呈現節目內容，正符合學校以傳播貫穿各學門的目標。

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修習廣播校內實習課的世新大學行政管理學系吳沛錡同學表示，透過老師的帶領讓我學習到廣播與podcasts錄製的內容，因為疫情關係，在家錄製節目(作業)，也能透過收聽其他同學的節目內容，讓我更加了解如何分辨資訊的真偽，同時也能發現在家錄音也能做出高品質的內容，遠距上課學習不中斷，在家也能錄podcast！

▲ 世新大學社心系學生修習廣播校內實習課程，宅在家錄製作業。

另外，世新大學社會心理學系謝泓志同學則說，「由於疫情的關係，很多實作的部分沒辦法在錄音室錄製，但廣播或者Podcast其實不受限於場域。老師期末請我們錄製一個關於疫情的觀察及反思的節目，雖然因為疫情必須一直待在家，但回歸廣播的本質來分享這件事，在家還有網路及社群，透過與社群的連結也能觀察、反思、溝通甚至分享，進而完成一個宅錄音。」

廣電系另外一門廣播全媒體製作課程，也由全班同學開設「小心！助疫謠言！」的Podcast節目，於世新廣播電臺產學合作的Sound on平台上架。學生平常於課堂上已學會如何剪接聲音節目，也懂得設計適合收錄乾稿的環境，將聲音妥善錄製完成，再進行剪接，讓原本應該在學校電台實習的作業完全不受疫情影響。

▲ 世新大學廣電系「全媒體廣播製作」課程podcast節目片頭、圖示皆由同學創作完成。

「運用肢體讓觀眾笑翻天的幻想與錯誤、雙胞胎的運用以及從混亂中恢復秩序，讓有情人終成眷屬皆是喜劇的元素之一…」，這是世新大學廣電系蔡珮老師與張明傑老師在世新廣播電臺產學合作的Podcast平台，好好聽FM「戲劇爆米花」節目中，分析喜劇常用手法的節目內容，該節目一上檔就擠進每週排行榜TOP 10，而其他如古典悲劇的特色、莎士比亞戲劇的多種面貌、寫實劇場及史詩劇場等等的內容，都能讓聽眾在短短的10多分鐘，從門外漢變成內行的鑑賞家。

蔡珮老師提到，很鼓勵即將進入大學的大一新鮮人，可以利用暑假宅在家的時間，以Podcast節目來先修戲劇概論的課程。蔡珮老師指出，根據調查，Podcast聽眾多利用生活零碎時間收聽，收聽平台仍以手機內建系統平台為主，學生利用手機來先修課程，可以利用疫情期間多學習。

世新大學的學生更能利用手機來錄製節目，讓廣播製作跨進全媒體，讓實習課程不間斷，也為Podcast節目的製作尋找新契機。