雙颱同生？「準烟花」剎車走向詭譎　關鍵轉彎8縣市暴風侵襲率↑

▲熱帶低壓將增強為今年第6號颱風「烟花」。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

今年第6號颱風即將誕生！日本氣象廳17日深夜10時25分持續發布熱帶低壓情報，位於菲律賓東方海面的「準烟花」（澳門命名：In-Fa）最快24小時內就會成颱，最新路徑預報顯示，未來5天走向有南偏跡象，於22日（下周四）較為逼近台灣。災害預報士賈新興指出，根據各國系集預報，颱風是否影響台灣，關鍵時間點落在19日（下周一），未來也有雙颱成形的機會。

中央氣象局表示，烟花颱風若成生成，未來將朝琉球洋面前進，目前較高機率朝更北方的海面行進，17日晚間最新一預報顯示，暴風圈侵襲機率有略為增加，基隆市最高，上升到25%，新竹以北包括台北、新北、桃園、宜蘭和連江等8縣市也都有20%以上機率。路徑部分，準烟花的走向也越來越詭譎多變，歪七扭八，未來將逐漸減速，往西蜿蜒前進

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▼氣象局預估烟花於21至22日最接近台灣，路徑詭譎多變。（圖／中央氣象局）



▼準烟花可能影響北台灣未來一周天氣。（圖／NCDR）

預報員葉致均稍早表示，烟花未來路徑會先往西北再以偏西方向前進，強度有機會發展到「中颱以上」接近台灣，19至20日（下周一至二）開始轉彎的時候為是關鍵時間點，路徑變動度很大，目前預期以偏北海面通過，21至22日（下周三至四）最接近台灣。

美國稍早預測顯示，未來西北太平洋可能產生「雙颱」藤原效應，賈新興17日晚間說明，基本上藤原效應是指2個颱風以質量中心互相繞動的現象，不能距離太遠，約在1500公里左右，颱風若一大一小、距離太遠就可能不會發生；若產生藤原效應，會導致未來第7號颱風，也就是右邊的颱風往北移動，左邊的6號準烟花路徑就會南偏，未來需要特別留意。

依據最新一報美國預測資料，22日準烟花位處在那霸區域，因為大環境的太平洋高壓系統和南側低壓季風槽環流系統，預報相對不容易，影響因子較多，除了高壓勢力強弱，還要觀察季風曹大低壓的擺動，是否產生另一個颱風。23日中午美方分析，季風槽強度較強，7號颱風生成機率高，到了25日準烟花已經跑到台灣正北邊，顯示2颱風距離已經大於1500公里，達到2400公里，「藤原效應」可能不存在。

賈新興說，依據各國系集預報，準烟花有一致向北走的趨勢，路徑顯示將往北走到那霸東南方，19日這天會有比較大的轉變，關鍵的第一個時間點就是19日，大環境有較大轉變，後期路徑預報天女散花。目前看起來，經過那霸附近機率較高，若更往南通過的話，暴風中心碰觸到台灣海域、陸地的機率就相對較高，不過路徑預報後期不確定較高，須持續關注，未來兩天，台灣北部東半部慢慢有機會出現長浪。

▼準烟花颱風後期路徑不確定性高，北台灣8縣市暴風侵襲率上升。（圖／中央氣象局）



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