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拜登想和北京建熱線！效仿冷戰時期「紅色電話」　緊急溝通避衝突

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲白宮正考慮是否和北京建立熱線，減少雙邊衝突發生的可能性。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國和蘇聯在冷戰時期有著「紅色電話」熱線，兩國元首可以免去障礙直接通話，避免爆發核戰。隨著中國軍事實力越來越強，白宮也正考慮是否和北京建立熱線，減少雙邊衝突發生的可能性。

根據CNN報導，匿名消息人士指出，拜登政府目前在考慮是否要和北京建立類似紅色電話的熱線，總統拜登（Joe Biden）和其他國安團隊的高階成員可以透過此電話，向中國國家主席習近平或他身邊的人發送加密訊息，例如共享緊急軍事行動消息，以及警告網路駭客攻擊。

知情人士透露，目前這項計畫還在萌芽階段，尚未向中方正式提出，拜登政府想藉此快速溝通工具，減少美中爆發衝突的風險。據悉，和北京建立熱線的想法萌芽於歐巴馬政府時期，但直到川普政府執政最後一年，這個概念才被編入一份機密的國家安全備忘錄。

目前五角大廈有一條類似的熱線可直通北京，專門做為軍事用途，但實際上很少使用，白宮國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）在年初談及美中台外交關係時曾表示，「我們確實有一條熱線，這是眾所皆知的，我們用過幾次，但都只是電話鈴聲不斷在一個小房間響了幾個小時。」

由於當前體制加上中國日益增強的軍事力量，讓美國國安官員越來越擔心，和中國的關係可能會發生誤判，因此該採取更多措施增加溝通。國防部前助理部長羅素（Danny Russel）說，「美中關係缺乏管理工具，這很讓人感到擔憂，美國政府迫切需要採取有用的溝通方式來避免危機。」

不過，一名政府高級官員被CNN問及此事時，拒絕對熱線進行評論，僅表示，美方當然有興趣確保以負責任方式管理與中國間的競爭，「我們已經明確表示，中美雙方是競爭關係，我們能迎接激烈競爭，但也會努力確保競爭關係不會演變成衝突。」

►南華早報：美副國務卿下星期訪中！　朝「拜習會」邁出重要一步
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《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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