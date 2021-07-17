今確診個位數！陳時中直呼「好消息」 ：降級可能性很高

記者嚴云岑／台北報導

本土確診病例回到個位數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日在記者會上直呼這是「好消息」，更表示7月26日降級的可能性很高。

陳時中表示，目前疫情控制是最重要的事，期待三級警戒後能夠降低，現在所有數字也漸漸符合標準，下週最重要的工作，是從三級降到二級作相關準備，也會陸續進行後續工作。

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新冠肺炎爆發社區感染月餘，全台已累積1.3萬人確診、700多人死亡。中央流行指揮中心今（17）日再公布最新確診數，今天只剩下8例確診病例，其中5例分部在新北市，且有4名都是居隔陽性個案。

▲單日新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為臺北市、桃園市及臺中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案3419)，為60多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史。5月21日因其他原因就醫並採檢，採檢時無症狀，當日檢驗結果為陽性並收治住院，5月22日確診，7月15日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月15日累計公布14,148位確診個案中，已有12,207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。

▲本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

▲全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）