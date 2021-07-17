防疫司機「混打疫苗」遭停權半個月　陳時中：若非故意要保障工作權

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

國內目前尚未開放疫苗混打，近期卻接連傳出有民眾闖關成功，松山機場防疫車隊也爆出有司機混打AZ+莫德納疫苗，還在群組裡炫耀「我紅了」。這件事引發喧然大波後，松山機場排班計程車自律委員會也決定予以該司機停權防疫車證半個月處分，即日起生效。針對此事，陳時中在記者會上回應，若該司機並非故意擾亂，要保障他的工作權益。

昨日傳出，一名松機防疫車隊司機在群組裡聲稱「我紅了，我成為政府明令禁止混打疫苗政策下，第一個突破的人」」。他第一劑打了AZ，第二劑又打莫德納，對此松山機場排班計程車自律委員會會長林鳳蒼表示，這名混打司機早就打過第一劑AZ，收到監理站通知，竟然又隱匿跑去打第二劑莫德納，有兩張小黃卡還到處炫耀，這能說不是故意的嗎？該事件發生後，自律委員會也決定，予以該司機停權防疫車證半個月處分，並自即日起生效，需自8月1日才可重新恢復防疫車隊身分載入境旅客。

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如今傳出司機喊冤說，醫護人員在注射的時候並沒有注意到他的健保卡上有貼AZ貼紙，對此陳時中回應，可以跟主管單位溝通，如果該名司機不是「所謂的故意或擾亂行為」的話，當然要保障他的工作權益。



另外指揮中心發言人莊人祥也曾表示，健保卡上有貼紙、小黃卡都可以作為預防闖關的辨識方式，希望第一線人員做紙本檢查。至於民眾撕掉貼紙、藏起小黃卡接種一事，他說，「民眾不理性行為還是要禁止」，WHO也是呼籲民眾不要自己決定是否混打。

