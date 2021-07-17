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公開疫苗採購預算細節？蘇貞昌：國際契約有保密條款

▲▼蘇貞昌視察竹北嘉豐國小新建工程，回應相關時事議題。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌視察竹北嘉豐國小新建工程，回應相關時事議題。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌17日上午到新竹縣竹北視察嘉豐國小新建工程。被問到政府在疫苗採購預算上的花費，是不是應該公開？蘇說，「疫苗是一個賣方市場，這個國際性的契約都有保密條款的規定」，就連這一次台積電、永齡基金會所公私合力購買的疫苗內容，在公司重訊宣布的時候，也都不能公布詳細的內容。

蘇貞昌表示，還是很感謝，不管朝野在立法院都能夠快速地通過預算，因為大家都知道疫苗採購很重要，全世界都在搶疫苗。現在幸好我們無論是政府買的或者是民間企業、團體協力，大家一起爭取的疫苗都有好的進展，現在疫苗也一批一批進來。

因為疫苗是一個賣方市場，這個國際性的契約都有保密條款的規定。哪怕連這一次我們台積電、永齡基金會所公私合力購買的疫苗內容，在公司重訊宣布的時候，也都不能公布詳細的內容，這都是國際上契約相關約定，我們不能自己約定又違反。如果拿不到疫苗，那更困難。

「不過，作為政府機關，相關預算不但要經過立法院通過，未來在執行完畢後，一定會有詳細的各種數據，提供國會監督及相關機關審查。」蘇貞昌強調，這個都一定要遵守的。但現在最重要的是，好不容易疫苗漸漸進來，還請國人同胞，輪到你趕快打，現在都已經一直往下開放到18歲以上，請儘快打疫苗。

蘇貞昌表示，現在看到地方政府都很努力，大家都提供各種服務，我們的覆蓋率也快速成長，這個是最有效的，還請國人同胞一起努力，讓我們趕快度過疫情的這個難關。

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