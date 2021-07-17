意外混打聯亞+AZ！楊志良爆氣曝原因：還好我現在活著

▲前衛生署長楊志良成聯亞新冠疫苗臨床計畫的關門收案者。（圖／聯亞生技提供）

文／中央社記者江慧珺台北17日電

參與聯亞COVID-19二期臨床試驗的前行政院衛生署長楊志良說，聯亞解盲後未告知受試者是否為安慰劑組，罔顧受試者利益，他已打AZ疫苗；聯亞說，已在評估個別解盲，確定就公布。

楊志良先前參與國產疫苗聯亞生技開發股份有限公司COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗二期臨床試驗，聯亞6月27日公布二期臨床試驗期中分析報告指疫苗安全、耐受性良好，具高度免疫抗原性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，楊志良今天接受媒體電話聯訪表示，疫情嚴峻，他是高齡族群，是否該接種疫苗，他主動詢問聯亞 ，至今仍搞不清楚自己是疫苗組或安慰劑組。

他說，即使聯亞解盲指疫苗安全穩定，且產生抗體 ，但防護力不得而知，特別是打安慰劑的對照組，更應快點通知，並安排接種疫苗，否則就是枉顧受試者長期利益、不合醫學倫理；他既已符合疫苗接種資格，索性直接接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

外界關心聯亞是否比照高端疫苗生物製劑股份有限公司，爭取法規單位核准同意，讓受試者可個別解盲；聯亞集團內部表示，已在評估，有確定消息會公布。

至於可能混打2種疫苗，楊志良表示，會擔心，「還好我現在活著。」

中央流行疫情指揮中心告訴中央社記者，依規定， 參與臨床試驗的疫苗，後來未完成臨床試驗，可依核准的疫苗接種時程接種；如果臨床試驗已完成，但未獲衛生福利部食品藥物管理署核准上市，可在接種最後1劑疫苗後，間隔至少28天再接種其他疫苗。