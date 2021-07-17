柯文哲喊「疫苗混打」 　蘇貞昌：打在身體裡的還是聽專家較好

▲行政院長蘇貞昌上午視察竹北，對於疫苗混不混打做出回應。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國內進入大規模接種階段，日前台北市長柯文哲表示，台灣的疫苗供應不穩定，建議中央應思考混打的可能性，讓疫苗注射較有機動和靈活性。行政院長蘇貞昌今（17）日到竹北視察時也回應這個「建議」，他說，能不能混打都由專家會議決定，請大家還是遵照指揮中心指引，不要把自己的身體另做其他不好的做法。

近日「混打」議題漸漸引起討論，台北市長柯文哲16日也表態，建議中央考慮「混打」的可能性，他說，學理上先打AZ（AstraZeneca），後打莫德納（Ｍoderna）、BNT（Pfizer/BNT）疫苗可以，倒過來效果沒有比較好，「混打」可讓因為疫苗供應不穩的台灣獲得更靈活的機動性。

▲蘇貞昌認為，疫苗是打在人體內，是很專業的問題，怎麼打、怎麼樣才對人體最有效的保護，應該聽從專家的建議。

蘇貞昌17日前往竹北視察嘉豐國小新建工程時也被問到這個問題，他說疫苗打在人體是為了健康，是很專業的問題，怎麼打、怎麼樣才對人體最有效的保護，有些國家、研究團隊都有不同的經驗，甚至於不同的研究成果。我們非常地謹慎、非常地慎重，一定會遵照專家以及外國施打的總總情況，以保護國人健康為第一。

至於能不能混打，或者怎麼樣作業比較好，也由專家會議來決定，請大家聽指揮中心的指引，因為這個（疫苗）打在身體上，所以還是不要個人把自己的身體或者自己另做其他的這種不好的做法。

►早餐下午茶就靠它「Graietti 熱壓三明治 / 鬆餅機」

►北漂司機苦等紓困金1個月 傻問公司入帳沒…3天後竟遭裁員



►9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回 車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗



►新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒 相驗無傷將解剖：3萬交保



►獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐 紅燈車陣亮45cm開山刀找目標