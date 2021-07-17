準烟花西奔「下周關鍵轉彎」　若路徑偏南！不排除發颱風警報

▲準烟花颱風下周關鍵轉彎。（圖／日本氣象廳）

記者賴文萱／台北報導

目前在日本琉球東南方海面有一個熱帶性低氣壓形成，天氣職人吳聖宇分析，由於它所在的位置發展條件良好，強度有持續增強趨勢，預估最快在今天晚間就有機會增強為今年第6號颱風「烟花」。未來路徑若比較南邊，靠近台灣北部海面，當然不排除有發颱風警報的可能性；若路徑偏北影響就會減輕，頂多外圍環流為北台灣帶來局部降雨。

颱風形成後將順著太平洋高壓邊緣向北轉西北到西北西的方向移動，目前的預報資料顯示大致將趨向琉球附近海面，並且有進入東海，繼續接近浙江沿岸的可能性。

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▲準烟花颱風7/17 0800潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

不過隨著太平洋高壓強度變化，未來移動路徑仍有調整的空間，也不排除比較接近台灣北部海面的可能性，等到今晚颱風形成，結構比較穩定之後，預報的情況才可望更為明確。

吳聖宇表示，按照目前的預報路徑，這個未來的烟花颱風可能在下周三（21日）到下周四（22日）之間通過東海後趨向浙江，這兩天也將是颱風離台灣最接近的時間點，影響程度需要看它接近的程度而定。

如果路徑比較南邊，靠近台灣北部海面，當然不能排除發布颱風警報的可能性，同時也將對北台灣帶來較明顯的降雨以及陣風；如果路徑較北邊，離台灣較遠，那麼影響的情況就會減輕，頂多是颱風外圍環流為北台灣帶來局部降雨的情況。

吳聖宇說，雖然今晚到明天周日之間有颱風形成的機會，但是對台灣天氣要造成影響，可能要等到下周二（20日）左右才會開始，周末期間甚至到下周一（19日）對台灣天氣都還沒有影響性，而且颱風路徑的預測變化仍然很大，因此目前只需要持續留意最新的訊息，還不需要太過擔心。

由於變數還很大，吳聖宇提醒，如果下周有活動安排的朋友請隨時注意有關這個系統的最新消息，並且保持活動安排調整的空間。