美國智庫報告：中國依賴「盜竊智慧財產」　導致科技落後美軍

▲美國智庫報告，中國靠盜竊智慧財產權，導致軍事科技落後美國，圖上為F-35、下為殲-31。（圖／翻攝自U.S. Naval Institute）



記者林彥臣／綜合報導

美國智庫「蘭德公司」（RAND）發表一項由美國政府出資的最新報告指出，中國近年來軍事投資的發展對美國而言呈現「步步進逼」的態勢，許多科技上的進展，來自盜竊智慧財產權或海外併購，但也因此導致中國的創新能力不足，科技明顯落後美軍好幾年。

該報告分析指出，中國未能刺激軍事創新，目前在「尖端半導體」、「隱形潛艦」、「飛機引擎」，由於中國依賴盜竊智慧財產權，使得中國武器系統落後於美國「數年」，中國需要成功研發並且大量生產國產飛機引擎，才算是國防工業真正轉骨成功。

報告提到美國海軍研究所（U.S. Naval Institute）選在美國當地節日「國家撞臉日」當天，嘲諷中國研發中的新戰機殲-31（J-31）外型抄襲洛克希德·馬丁公司研發的 F-35戰機。

▲中國航母研製總指揮胡問鳴被開除黨籍。（圖／翻攝中船重工）



該報告還指出，中國國防工業的另隔一大問題，就是官員貪腐和對軍事承包商的監督不力，號稱中國「國產航母工程總指揮」、中國航母計劃的前負責人胡問鳴在今年1月就因為涉嫌受賄遭開除黨籍並接受調查，成為中國近年來的重大貪腐案之一，也反映中國軍方缺乏問責體制，已成為有礙解放軍現代化的一大因素。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘