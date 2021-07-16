檢舉盜採砂石　夫妻遭裝載機輾斃「四肢都斷裂」...兒目睹崩潰

▲陝西夫妻檢舉盜採砂石，遭人用裝載機輾斃。（圖／翻攝自新浪新聞）



記者王致凱／綜合報導

大陸陝西省漢中市西鄉縣近日發生一起恐怖命案，一對夫妻因為舉報同村的黃姓男子盜採砂石，結果竟遭黃男駕駛砂石裝載機輾斃。被害者的兒子目睹父母遇害慘狀，心理受到極大刺激，幾乎崩潰。當地公安表示，目前黃男已經被公安機關控制，詳細案情有待釐清。

根據陸媒報導，陝西漢中西鄉縣公安局7月11日發布通報稱，2021年7月10日7時許，西鄉縣駱家壩鎮鐘家溝村發生一起刑事案件，村民楊某某、聶某某夫婦被害。犯罪嫌疑人黃某（男，38歲，西鄉縣駱家壩鎮鐘家溝村人）已被公安機關控制。

楊姓男子的姪女楊欣（化名）向媒體透露，這起事件發生在10日清晨，楊男外出查看暴雨後的河道汛情，結果發現黃男在河邊盜採砂石，因此打了檢舉電話，結果竟遭殺害。楊男的兒子小楊則在網路上發文章說，當天其父親開車到河邊，發現黃男盜採河砂，於當天凌晨5時57分打電話舉報，沒想到黃男見東窗事發，竟開著裝載機追趕並輾壓其父親。

小楊還說，「我媽聽說了消息，急急忙忙趕到河邊想把我爸叫回來，但這時黃某正對我爸窮追不捨。我不知道我爸媽經歷了什麼，當我趕到河邊，我爸媽人都已經沒了。」

據旁人轉述，楊男是於7時30分左右遇害，四肢都被輾斷，腹部、耳朵等多處撞傷；楊男妻子聶女趕到時，抱著丈夫遺體泣不成聲，沒有注意到黃男又將裝載機對準她開過來，結果導致聶女重傷不治。另外，黃男還繼續輾壓楊男的汽車。

楊欣表示，案發後小楊的情緒特別激動，他親眼目睹父母被殺害的慘狀，受到很大刺激，家裡人現在都無法接受楊男與聶女被殺害的事實。據悉，小楊還有一個妹妹，只有10多個月大，目前暫時由姨媽代為照顧。

據悉，案發之後，黃男家裡大門緊閉，全家人都搬離村莊，沒有任何人來向被害者家屬表示歉意。至於有關黃男是否因盜採砂石敗露而殺人，西鄉縣宣傳部工作人員表示，目前這起刑事案件正在調查中，黃男已經被警方控制，而黃男是否涉及非法採砂目前還不確定。相關調查情況後續將適時通報。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘