　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

檢舉盜採砂石…夫妻遭裝載機輾斃「四肢都斷裂」　兒目睹崩潰

▲▼陝西夫妻檢舉盜採砂石，遭人用裝載機輾斃。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲陝西夫妻檢舉盜採砂石，遭人用裝載機輾斃。（圖／翻攝自新浪新聞）

記者王致凱／綜合報導

大陸陝西省漢中市西鄉縣近日發生一起恐怖命案，一對夫妻因為舉報同村的黃姓男子盜採砂石，結果竟遭黃男駕駛砂石裝載機輾斃。被害者的兒子目睹父母遇害慘狀，心理受到極大刺激，幾乎崩潰。當地公安表示，目前黃男已經被公安機關控制，詳細案情有待釐清。

根據陸媒報導，陝西漢中西鄉縣公安局7月11日發布通報稱，2021年7月10日7時許，西鄉縣駱家壩鎮鐘家溝村發生一起刑事案件，村民楊某某、聶某某夫婦被害。犯罪嫌疑人黃某（男，38歲，西鄉縣駱家壩鎮鐘家溝村人）已被公安機關控制。

楊姓男子的姪女楊欣（化名）向媒體透露，這起事件發生在10日清晨，楊男外出查看暴雨後的河道汛情，結果發現黃男在河邊盜採砂石，因此打了檢舉電話，結果竟遭殺害。楊男的兒子小楊則在網路上發文章說，當天其父親開車到河邊，發現黃男盜採河砂，於當天凌晨5時57分打電話舉報，沒想到黃男見東窗事發，竟開著裝載機追趕並輾壓其父親。

小楊還說，「我媽聽說了消息，急急忙忙趕到河邊想把我爸叫回來，但這時黃某正對我爸窮追不捨。我不知道我爸媽經歷了什麼，當我趕到河邊，我爸媽人都已經沒了。」

據旁人轉述，楊男是於7時30分左右遇害，四肢都被輾斷，腹部、耳朵等多處撞傷；楊男妻子聶女趕到時，抱著丈夫遺體泣不成聲，沒有注意到黃男又將裝載機對準她開過來，結果導致聶女重傷不治。另外，黃男還繼續輾壓楊男的汽車。

楊欣表示，案發後小楊的情緒特別激動，他親眼目睹父母被殺害的慘狀，受到很大刺激，家裡人現在都無法接受楊男與聶女被殺害的事實。據悉，小楊還有一個妹妹，只有10多個月大，目前暫時由姨媽代為照顧。

據悉，案發之後，黃男家裡大門緊閉，全家人都搬離村莊，沒有任何人來向被害者家屬表示歉意。至於有關黃男是否因盜採砂石敗露而殺人，西鄉縣宣傳部工作人員表示，目前這起刑事案件正在調查中，黃男已經被警方控制，而黃男是否涉及非法採砂目前還不確定。相關調查情況後續將適時通報。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
台積電購買BNT疫苗掀風波　張忠謀不多談：我老早退休了
微解封第一個周末！「北市塞車照曝光」夜市人潮回歸　攤商笑了
快訊／張忠謀拋球：半導體晶片在國家安全顧慮下有境內自給自足趨
檢舉盜採砂石　夫妻遭裝載機輾斃「四肢都斷裂」...兒目睹崩潰
中信兄弟8局強攻5分　8比3擊退統一站上首位
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

檢舉盜採砂石…夫妻遭裝載機輾斃「四肢都斷裂」　兒目睹崩潰

駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害

陸委會民調：台灣人近9成拒一國兩制　7成挺嚴審大陸人來台

「巴士爆炸」陸工程師9死　李克強致電巴基斯坦：用一切手段緝凶

網紅奶茶「長沙-杭州」代購亂象　隔夜價飆260元一杯

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛　檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

她14歲226公分高！「女版姚明」舉手就碰到籃框　場上拿42分輾壓對手

珠海隧道事故救援35小時僅推進400公尺　受困14人至今音訊全無

陸國安七部門進駐滴滴　展開網路安全審查

菸民人數超3億　中國將推動全國性「控煙」立法

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

宋逸民假裝打6歲女兒「狗狗秒衝上去！」　被攻擊到倒地…陳維齡笑歪：沒白疼

檢舉盜採砂石…夫妻遭裝載機輾斃「四肢都斷裂」　兒目睹崩潰

駭人！狠父為討好女友　竟將2幼子「扔下15層樓」殺害

陸委會民調：台灣人近9成拒一國兩制　7成挺嚴審大陸人來台

「巴士爆炸」陸工程師9死　李克強致電巴基斯坦：用一切手段緝凶

網紅奶茶「長沙-杭州」代購亂象　隔夜價飆260元一杯

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛　檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

她14歲226公分高！「女版姚明」舉手就碰到籃框　場上拿42分輾壓對手

珠海隧道事故救援35小時僅推進400公尺　受困14人至今音訊全無

陸國安七部門進駐滴滴　展開網路安全審查

菸民人數超3億　中國將推動全國性「控煙」立法

Nissan Leaf歐規新年式「會講話」　刷存在感提醒用路人

不畏疫情！這6家餐廳逆勢展店　名古屋咖啡插旗台中

泰達史雲頓《Memoria》坎城首映！掌聲達14分鐘　背後出品是台灣

謝語倢、許絜瑜補進奧運女雙　我國獲68席參賽

雷／吳允熙死前「遺言」被找到了！沈秀蓮復仇打暈朱丹泰開車玩弄

締造台南1600轟　陳文杰：運氣有加乘

華晨宇傳出軌怒喊告…爆料正宮道歉了！　網抓聲明疑點：根本反諷

打不好別氣餒！馬傑森空中美技曾總找他擊掌　還暖心給鼓勵

才剛認愛...蕭煌奇超幸運「排到AZ殘劑」!　手刀衝診所：打起來

停賽期揮棒夜訓見效　高宇杰聽進助總提醒

大陸熱門新聞

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

14歲226公分高！「女版姚明」籃球上輾壓對手

藥廠徵人拉屎1200一次！每月最多捐22次

檢舉盜採砂石　夫妻被裝載機輾斃

打完籃球灌冰水　24歲男猝死球場

92歲李嘉誠近照曝　網驚：好大一碗飯

法拉利車主買魚掉水裡　「索賠2000萬」2原因拒賠

7歲女童「洗頭沒吹乾」竟面癱　醫曝恐怖後果

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

劉結一在兩岸同胞交流研討會致詞

紫光破產重整　阿里巴巴有意收購

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

17歲男學生狂灌12瓶啤酒腹部劇痛 檢查發現「胃擴張垂至骨盆腔」

男因車禍8年不舉　醫生植入這東西

更多熱門

相關新聞

密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫判無期

密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫判無期

2006年4月10號凌晨冷血夫張鶴齡聽從小三蘇玉真的指示，潛入汐止住家，以布沾乙醚將妻子悶死後遭起床如廁的大女兒撞見，竟接連將12歲、8歲的女兒也一併殺害，全程直播給小三聽，還將大門反鎖、開啟瓦斯，佈置成完美的密室自殺案，懸宕近2年後檢警重啟調查，張鶴齡遭突破心防時他崩潰猛捶頭說「我是著了魔的畜生」，最高院認為他有教化可能，最終無期確定。專案檢警在Podcast節目《我在案發現場》指出，當時為鞏固證據只能「與魔鬼交易」，將蘇玉真轉為汙點證人，殊不知她才是幕後操盤的真正惡魔。

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

女碩士遭追求者亂刀砍死！家屬曝細節：她死不瞑目

女碩士遭追求者亂刀砍死！家屬曝細節：她死不瞑目

即／弒母剁頭12樓丟下　更一審逆轉改判無期徒刑！

即／弒母剁頭12樓丟下　更一審逆轉改判無期徒刑！

19歲男摩鐵開趴遭砍　臟器外露搶救2天不治

19歲男摩鐵開趴遭砍　臟器外露搶救2天不治

關鍵字：

盜採砂石殺人

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

當沖萬海慘賠6萬「學費沒了」！　苦主淚：差點跳海

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面