女碩士遭追求者亂刀砍死！「雙眼始終合不上」家人泣：她死不瞑目





▲女生遭追求者砍殺身亡 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「山東女碩士遭追求者砍殺致死」一事近日成為大陸輿論關注的焦點。死者弟弟事後透露，兇手是姊姊的同事，婚內即開始騷擾，他離婚後糾纏姊姊變本加厲，遭拒後慘劇發生。弟弟心痛表示，姊姊死不瞑目，「曾嘗試將她的眼睛合上，但始終合不上。」

綜合陸媒報導，弟弟說，姊姊身上被劉男捅刺了十多刀，臉上、身上都是傷，身體左側有一處刀傷直接從腰部貫穿到了心髒位置，傷口長達35公分。家人看到姊姊的屍體後，曾嘗試將她的眼睛合上，但始終合不上，那瞪大的眼睛裡充滿了恐懼，「姊姊她死不瞑目。」

弟弟表示，姊姊崢崢（化名）碩士研究生畢業後，於2018年6月入職山東某公司，做跟大數據有關的工作；嫌疑人劉男參與了姊姊2個月的入職培訓。他稱，劉男在婚姻狀態即開始追求姊姊，「我姊姊大學和研究生都沒有談過戀愛，特別單純，就是被嫌疑人欺騙控制。」

弟弟的說法是，劉男一直騷擾姊姊，被拒絕後多次打電話發簡訊以自殺威脅。據其提供的聊天紀錄顯示，2020年1月30日凌晨，劉男發訊息表示正在準備安眠藥，並附上圖片。崢崢勸說無果聯繫劉男熟識的人幫忙，後來發現所謂自殺子虛烏有。

此外，劉男還曾發訊息威脅，「不要再想妳以後離開我，如果妳離開我，我只能選擇一種最慘的死法。」





▲兇手曾出具保證書，表示不會再騷擾女方。（圖／翻攝自微博）

弟弟回憶，姊姊不堪其擾下，曾拉黑對方所有聯絡方式。沒想到，2021年3月5日中午，姊姊更被劉男強制拽到車上帶走。

當時，在家人多方尋找下，劉男於3月7日凌晨送回崢崢。弟弟提供的材料顯示，事後，劉男及其父親均出具保證書，聲稱不再糾纏女方。之後，女孩家人到公安部門備案後便沒有再追究。

隨後1個月，崢崢請假在家裡休息。沒想到在重新上班的第二天，慘案就發生。弟弟回憶了他從警方那邊看到的案發時監視器畫面，4月8日傍晚6點多，崢崢從辦公樓下來經過花園去食堂。當時，劉男本來也下班準備開車離開，見到女方後就下車持刀捅人，「當時姊姊身邊的兩個同事都沒能攔下來。」

目前，兇手已被逮捕，警方依法調查中。死者家屬怒斥，兇手的家人到現在都沒有出面道歉，他們現在唯一的訴求就是讓劉男以命抵命，死刑立即執行。