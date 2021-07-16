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北車地下街群聚感染！一張圖看確診者分布　K區全面封鎖消毒3天

▲▼台北車站,站前商圈,鬧區,南陽街,補習街,店面招租,出售,生意冷清,街景,疫情,微解封。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北車站。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

台北車站K區地下街發生群聚感染，台北市副市長黃珊珊16日表示，目前已經累計5例確診，櫃位包括3C用品店、手搖飲店、超商、速食店，台北市政府認為已經構群聚感染，所以決定全面停業清消。另外，K區地下街在15日已全面封閉至18日，封閉所有地面、地下的相關出入口。

台北市政府16日下午召開防疫因應記者會，黃珊珊表示，台北車站K區地下區到今天為止，已經有4人確診，第一案是發生在7月11日的3C電子用品店員，第二案則是發生在7月12日的手搖飲料店員。

黃珊珊說明，台北市政府在7月13日主動進行全面造冊篩檢，分別在7月14日、7月16日篩檢出便利商店店員、速食店店員的個案，其中速食店店員是新北市的個案，目前新北市政府還在做疫調。

黃珊珊指出，這些個案一開始都是發生在連通道附近，由於櫃位都非常接近，因此K區地下街已經在7月15日全面封閉，預計將停業至7月18日，封閉所有地面、地下的相關出入口，封閉前也已經全面進行清消，18日當天要開業前也會有大規模的清消。

▲▼北市疫情0716。（圖／北市府提供）

▲北市疫情0716。（圖／北市府提供）

黃珊珊說，目前看起來的確是職場群聚，這些櫃位的距離接近、人員關係有交錯，而且K區地下街是台北車站非常重要的連通過，除了發生在誠品地下街的4例，還有1例是在樓上的手搖飲料店，目前總共的數字是5例，已經構成群聚感染，所以全面停業清消。

黃珊珊也提醒，凡是這段時間有到這些地方的民眾，請大家務必注意自己的安全，台北地下街非常多段、四通八達，都已經做封閉，目前K區地下街已經封閉，同時要求所有同仁都要求篩檢，台北市長柯文哲已經指示，篩檢完畢陰性就會協助先打疫苗，讓這個地方跟環南市場一樣先做清理。

黃珊珊說，地下街也是密閉空間，從13日開始就把該區域的店員全面普篩，才會篩出第3第4位。至於鄰近的地下街，旁邊地下街也會請他們造冊，會請相關場域的店員去普篩。另外，第3、第4位是女性，已經把區塊內共用場域封閉。

黃珊珊指出，由於地下街場域看得出來是鄰近區塊，「類似群聚的狀況，應該在場域有互相的感染源」，先封存看篩檢結果，只要是陰性會幫他們施打疫苗。目前地下街K區是5個，Z區1個，Y區0。

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