AZ混打莫德納保護力更好　醫師點出但有這「小狀況」

記者崔子柔／綜合報導

瑞典AZ混打莫德納研究出爐，產生的中和抗體比2劑都打AZ高出10倍，小兒急診科醫師吳昌騰昨（15）日就在臉書發文指出，第2針混打莫德納疫苗的受試者更多報告發燒、頭痛等症狀，不過對這些反應進行程度分級，發現和2劑同款疫苗的受試者沒有顯著差異。

▲台北市花博接種站為65歲以上長者接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）



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吳昌騰發文提到，瑞典Umeå大學的相關研究將88名接種過第1劑AZ疫苗的醫護人員，分為37人第2劑接種AZ疫苗，及51人第2劑接種莫德納疫苗2組。

研究團隊透過細胞病變效應測定，測量2組受試者第2劑接種後7至10天，血清抗體對原始分離珠和Beta突變株的中和作用，這支持了混打組受試者的中和抗體水平更高的發現，混打組的抗體對Beta突變株有體外中和作用，2劑打AZ的抗體則對Beta突變株沒有強效中和作用。