美軍機「短暫停留」松機　陸官媒放話：軍事勾連拉高台海危險系數

▲東部戰區71集團軍「臨汾旅」炮兵部隊進行實彈射擊演訓。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

美軍一架C-146A行政專機昨（15）日短暫停留松山機場，引起大陸國防部、國台辦先後發聲警告，要求美台切勿玩火，否則將引發嚴重後果。大陸官媒《新華社》今（16）日也刊文警示，「美國打台灣牌步步升級，民進黨當局引狼入室，不斷拉高台海危險系數，正將台灣推向危險境地。」

▲解放軍「對台一線部隊」兵船合練。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

《新華社》評論指出，近段時間，美國頻繁打「台灣牌」，不斷通過所謂「切香腸」方式挑戰中方底線，其危險動作已危害中國的主權和領土完整，是非常惡劣的挑釁行為。這種極端不負責任且非常危險的行徑，嚴重破壞中美關係的基礎和台海和平穩定，讓人進一步看清了美方在事關中國核心利益的重大問題上的虛偽性、兩面性。

評論提到，美國打「台灣牌」越打越歡，離不開民進黨當局的極力配合，「民進黨當局和台獨勢力緊抱美國大腿，拿台灣人民生命安全和利益福祉當政治籌碼，充當美國反華馬前卒為其火中取栗，正將台灣綁上末路戰車，這輛戰車的狂奔只有一個結局，就是粉身碎骨、身敗名裂。」

評論強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「玩火者必自焚，在涉及中方核心利益的問題上，美方切勿心存幻想和僥倖，切勿低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。」

評論稱，從兩岸實力對比看，大陸全面碾壓台灣，形成壓倒性優勢，大陸有堅強決心和足夠能力，一舉粉碎台獨圖謀，「民進黨當局和台獨勢力妄想以武謀獨，實屬螳臂當車，再不懸崖勒馬，留給自己的只有死路一條。」