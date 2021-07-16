　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美軍機「短暫停留」松機　陸官媒放話：軍事勾連拉高台海危險系數

▲東部戰區71集團軍「臨汾旅」炮兵部隊進行實彈射擊演訓。（圖／翻攝人民網）

▲東部戰區71集團軍「臨汾旅」炮兵部隊進行實彈射擊演訓。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

美軍一架C-146A行政專機昨（15）日短暫停留松山機場，引起大陸國防部、國台辦先後發聲警告，要求美台切勿玩火，否則將引發嚴重後果。大陸官媒《新華社》今（16）日也刊文警示，「美國打台灣牌步步升級，民進黨當局引狼入室，不斷拉高台海危險系數，正將台灣推向危險境地。」

▲▼共軍「對台一線部隊」兵船合練。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

▲解放軍「對台一線部隊」兵船合練。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

《新華社》評論指出，近段時間，美國頻繁打「台灣牌」，不斷通過所謂「切香腸」方式挑戰中方底線，其危險動作已危害中國的主權和領土完整，是非常惡劣的挑釁行為。這種極端不負責任且非常危險的行徑，嚴重破壞中美關係的基礎和台海和平穩定，讓人進一步看清了美方在事關中國核心利益的重大問題上的虛偽性、兩面性。

評論提到，美國打「台灣牌」越打越歡，離不開民進黨當局的極力配合，「民進黨當局和台獨勢力緊抱美國大腿，拿台灣人民生命安全和利益福祉當政治籌碼，充當美國反華馬前卒為其火中取栗，正將台灣綁上末路戰車，這輛戰車的狂奔只有一個結局，就是粉身碎骨、身敗名裂。」

評論強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「玩火者必自焚，在涉及中方核心利益的問題上，美方切勿心存幻想和僥倖，切勿低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。」

評論稱，從兩岸實力對比看，大陸全面碾壓台灣，形成壓倒性優勢，大陸有堅強決心和足夠能力，一舉粉碎台獨圖謀，「民進黨當局和台獨勢力妄想以武謀獨，實屬螳臂當車，再不懸崖勒馬，留給自己的只有死路一條。」

ET快訊
「開放混打」衝AZ打氣？　陳時中鬆口：先看國外狀況
車上脫口罩喝水被開單6000！　陳時中回應了
快訊／陳時中打第二劑AZ了！　親曝身體狀況
疫苗能不能混打？　張上淳公布「最新研究結果」
連醫師都來了！嘉義揪30多人想混打疫苗：AZ太不舒服
雙北又回到雙位數+25！　本土確診地圖一次看
第三輪意願登記破800萬人　「堅持打莫德納」人數曝光
「1張圖」屌打亞洲各國！台灣R值壓到0.5　台大教授：為何還
快訊／境外移入「7例染Delta」！　2人打莫德納仍中招
緬甸疫情上升　7/18起列高風險國家入境全送檢疫所
快訊／今增29例本土「台北市14例最多」　5縣市確診曝光
快訊／今日新增29例本土　另增4死
LIVE／只想打莫德納要等到8月中　陳時中最新說明
他進超商沒戴口罩！被勸狂譙店員「X你X」竟判免罰
快訊／桃園3幼教女師打莫德納　頭暈腳軟緊急送醫
藥局內爽戰人妻「瘋狂輸出」！　小王再譏綠帽夫：你們沒連結了
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國安七部門進駐滴滴　展開網路安全審查

菸民人數超3億　中國將推動全國性「控煙」立法

美軍機「短暫停留」松機　陸官媒放話：軍事勾連拉高台海危險系數

24歲男打完籃球狂灌冰水 　突然倒地「搶救2小時」猝死球場上

上海新增6例境外輸入　2例來自台灣

「成長83%」小米銷量首超蘋果　雷軍：期待坐穩世界第二

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

陝西煤礦滲水潰沙事故　礦井下5人失聯

陸上半年工業增加值15.9%　5G終端達3.65億戶

陸全國碳排放權交易開市　40億噸二氧化碳率先投入市場

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

陸國安七部門進駐滴滴　展開網路安全審查

菸民人數超3億　中國將推動全國性「控煙」立法

美軍機「短暫停留」松機　陸官媒放話：軍事勾連拉高台海危險系數

24歲男打完籃球狂灌冰水 　突然倒地「搶救2小時」猝死球場上

上海新增6例境外輸入　2例來自台灣

「成長83%」小米銷量首超蘋果　雷軍：期待坐穩世界第二

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

陝西煤礦滲水潰沙事故　礦井下5人失聯

陸上半年工業增加值15.9%　5G終端達3.65億戶

陸全國碳排放權交易開市　40億噸二氧化碳率先投入市場

卞慶華參拜白龍王被告誡一件事　返台後接BL《圈套》爆紅

開放「疫苗混打」衝AZ打氣？陳時中：先看國外的施打狀況

【廣編】《無盡城戰》曝光兩大玩法　登入領「超強紫城將」資格

宣導外來人口安心採檢防疫專案　嘉義專勤山海呼籲

省小黃車資濫用救護車！頭暈的也來　台南開出15張1400元收費單

車上脫口罩喝水被開單6000！陳時中：有必要性就可以稍微拿下來

2大1小幾乎天天開伙「瓦斯爐還IH爐？」　過來人中肯建議曝光

陳時中今天打第二劑AZ「間隔逾16週」　笑稱「感覺很輕微」

科興保護力多少？「打10針才能消費」　泰餐廳公告超嗆

疫苗能不能混打？張上淳公布「最新研究」：A+B≠A+M

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

大陸熱門新聞

藥廠徵人拉屎1200一次！每月最多捐22次

打完籃球灌冰水　24歲男猝死球場

92歲李嘉誠近照曝　網驚：好大一碗飯

法拉利車主買魚掉水裡　「索賠2000萬」2原因拒賠

7歲女童「洗頭沒吹乾」竟面癱　醫曝恐怖後果

劉結一在兩岸同胞交流研討會致詞

紫光破產重整　阿里巴巴有意收購

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

男因車禍8年不舉　醫生植入這東西

甜美網紅抽脂皮膚潰爛慘死！家屬揭黑幕

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

美行政專機降落松機　國台辦回應

深圳賽格大廈晃動是「它」造成 專家認定：結構安全可以繼續使用

更多熱門

相關新聞

小米銷量首超蘋果　雷軍發公司信

小米銷量首超蘋果　雷軍發公司信

據市調機構Canalys今晨發布的報告，2021年Q2，小米以17%的市占率，在智慧型手機市場的銷量超越蘋果，晉升為全球第二，這次小米首次達到該里程碑。小米CEO雷軍對此向公司全員發信表示，「這是個夢幻般的成就」，期待在未來，能夠盡快真正坐穩世界第二。

歐盟旅行清單移除「泰國、盧安達」

歐盟旅行清單移除「泰國、盧安達」

陸工業增加值15.9%　5G終端3.65億戶

陸工業增加值15.9%　5G終端3.65億戶

黃偉哲邀博塔文駐台代表遊台南

黃偉哲邀博塔文駐台代表遊台南

台灣入列英國「綠色旅遊觀察名單」　19日中午起入境英格蘭免隔離

台灣入列英國「綠色旅遊觀察名單」　19日中午起入境英格蘭免隔離

關鍵字：

美軍中國台灣行政專機松機大陸軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面