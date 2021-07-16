歐盟旅行限制清單移除「泰國、盧安達」　台灣仍在安全名單中！

▲台灣目前還在歐盟安全旅行名單中。（圖／翻攝自EU Council Press）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟15日將泰國、盧安達移出安全旅行名單，另外將烏克蘭加入白名單內，目前台灣也還在安全名單中。不過，個別歐盟國家仍可自行決定是否解除旅行限制。

根據《路透社》報導，歐盟理事會（European Council）在聲明中指出，將烏克蘭加入建議解除COVID-19相關旅行限制的國家名單，另外將泰國和盧安達則從安全名單中除名。台灣則繼續留在白名單中。

現在歐盟安全旅行名單上共有24國，包括台灣、烏克蘭、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、澳洲、亞塞拜然、波士尼亞、汶萊、加拿大、以色列、日本、約旦、科索沃、黎巴嫩、蒙特內哥羅、紐西蘭、卡達、摩爾多瓦、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、新加坡、韓國、美國。

香港與澳門也在名單中，中國則以互惠原則為前提。不過，個別歐盟國家仍可自行決定是否解除旅行限制，各國還是能要求來自名單中國家的旅客提出篩檢陰性證明，或是接受隔離一段時間。

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