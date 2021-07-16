「未來10天至少2颱風生成」　下周變數很大！2地區先有雨

▲未來10天至少2颱風生成。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風論壇）

記者賴文萱／台北報導

目前在洋面上有兩個熱帶擾動正在發展，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，熱帶系統逐漸活躍，路徑變數大，未來10天至少2颱風形成。

其中，熱帶擾動98W位於關島北方海面，逐漸增強中，近期就會成為颱風，而且會是一個大系統。由於路徑變化很大，必須注意98W東方可能還有另一個系統出現，彼此互相牽絆，讓路徑變化更大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣颱風論壇表示，這幾日要持續觀察，台灣、日本都在98W射程範圍內。至於另一個位於南海北部的熱帶擾動99W，昨日通過巴士海峽的冷心低壓轉換而來，預估在南海慢行，成颱機率稍低。下周熱帶系統會很活躍，情勢複雜，變化極大，大家要多注意相關提醒。

▲2熱帶擾動可能成颱，周末預估將有明顯發展。（圖／中央氣象局）

氣象預報員黃恩鴻則說明，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，預期周末會明顯增強，可能生成為熱帶性低氣壓，日本預估明晚，美國則是預估24小時後，這個擾動能不能生成颱風還要再觀察，但其路徑變數大，下周可能影響台灣。

▲2熱帶擾動可能成颱，周末預估將有明顯發展。（圖／中央氣象局）

至於另一個是位於南海附近的熱帶擾動，未來發展仍要觀察，預期下周將帶水氣北上，屆時東半部、南部地區有短暫陣雨。