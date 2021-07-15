「颱風溫床」發展中！下2周熱帶系統活躍　可能同時生成數個颱風

▲今日上午花東、恆春半島、中南部沿海地區有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地持續高溫炎熱，午後將有雷雨發生。中央氣象局表示，今日各地山區、西半部平地都有午後雷雨，其中南高屏雨勢最為明顯。另由於太平洋高壓勢力消退，南海到菲律賓東方海面為大低壓帶，成為「颱風溫床」，下周熱帶系統發展活躍，有可能同時不只一個颱風生成。

氣象局預報員謝佩芸表示，今日各地中午高溫32到35度，大台北盆地、宜花東等局部地區有36度以上高溫。由於今日吹東風，搭配南邊水氣，花東、恆春半島今日陸續有雨，且東風遇到台灣地形產生繞流，因此中南部沿海清晨也有短暫雨。

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在今日午後各地山區都可能有午後對流發展，西半部平地將有午後雷雨，南高屏、西半部近山區鄉鎮的雨勢都較為明顯，也可能出現雷擊強降風等劇烈天氣，外出需多加留意。

▲今日各地午後有雨，另外未來兩周可能有數個颱風生成。（圖／氣象局）

而太平洋高壓勢力減弱，南海到菲律賓東方海面為大低壓帶，未來一、兩周容易有熱帶系統發展，由於低壓帶為「颱風溫床」，因此有可能同時有不只一個颱風生成，不過颱風如何發展、走向、對台影響則都還無法確定。

氣象專家彭啟明也表示，「下周的確有個好大的季風低壓環流發展，目前仍在成形中，過幾天再來看颱風與否會比較合適」。他也說，「周日開始會有較多擾動低壓發展，東亞下周天氣會較不穩定，還是無法有跡象會來台灣，但至少少了高壓老大哥掌控，這幾天午後雷陣雨機會將會顯著增多了」。

▲▼彭啟明表示，目前熱帶系統發展狀況不確定性仍高。（圖／臉書彭啟明）