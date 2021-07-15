颱風微解封最快生成時間曝！全台今起午後防劇烈天氣　4縣市大雨

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周四熱帶系統動向。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（15日）至下周一午後易有強對流發展，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）發生的機率；另外，最新美國模式模擬周日20時熱帶擾動已有颱風強度，即使歐美模式最新資料皆顯示其未接近台灣，但現在還不宜遽下定論，應持續觀察模式的調整。民間氣象愛好則說，「除了我們以外，颱風也要微解封了」，預計下周將有1至3個颱風生成。

中央氣象局今晨對苗栗、台中、彰化、雲林發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今苗栗至雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，太平洋高壓東退，偏南海到台灣東部海域是相對大範圍低壓帶，水氣增加、易有午後雷陣雨，今到周日午後比較容易出現短延時強降雨，中南部有局部大雨或豪雨發生機率，其他山區有局部大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，另外，夜間清晨至上午的「海陸風效應」，今到周日西半部特別是中南部有局部短暫陣雨，降雨時間特別偏向清晨；而由於吹東風，迎風面東半部和恆春半島有局部短暫陣雨。

至於未來是否可能有颱風生成，官欣平分析，目前洋面偏向大低壓帶，偏東邊太平洋洋面有熱帶系統發展可能性沒錯，但在什麼位置、什麼時間生成，目前資料非常分歧；現在洋面沒很顯著發展系統的低壓存在，等到有顯著系統低壓發展再看會比較明朗。

官欣平表示，預報後期的確有熱帶系統發展可能，移動偏向日韓一帶，但資料非常分歧，時間越往後變動越大，所以還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至下周一太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成季風低壓的型態；季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）發生的機率，其他時間亦偶有局部短暫降雨，各地區白天高溫微降。

▼吳德榮說，最新美國模式模擬周日20時熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面（下圖左），模擬路徑（紅虛線）向西北朝東海前進；歐洲模式模擬同一時間，熱帶擾動在日本琉球東南方海面醞釀發展（下圖右），未來則向東北遠離（紅虛線）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮分析，下周二、下周三台灣附近的水氣與熱帶擾動的發展及動向有關，因有不確定性，天氣的變化需再觀察；此外，各國模式模擬顯示，季風低壓東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的環境。

吳德榮進一步分析，最新美國（GFS）模式模擬周日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面，路徑調整為向西北朝東海前進；而歐洲模式同時的模擬，強度依然較弱、發展也較慢，仍在琉球東南方海面醞釀打轉，未來則向東北遠離。

吳德榮指出，儘管此熱帶擾動曾被美國模式模擬為直接侵台的颱風，但最近幾次的模擬，已大幅度調整，改撲向東海；由於熱帶擾動醞釀的環境複雜，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的不確定性，即使美、歐最新資料皆顯示其未接近台灣，但現在還不宜遽下定論，應持續觀察模式的調整。

▼「台灣颱風論壇」提醒，下周颱風也要微解封。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



「除了我們以外，颱風也要微解封了！」「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則提到，預計下周將有1至3個颱風生成！但還不確定颱風要去哪裡旅遊，隨著西南季風再度爆發，南海及西太平洋海域將越來越容易有颱風生成，颱風季就此揭開序幕！



「台灣颱風論壇」說，下周微解封後的颱風將會在東亞地區遊蕩，雖目前還不確定颱風侵襲的區域，但是台灣、中國、菲律賓，以及東北亞的日本、北韓、南韓，都要先暫時關注這波颱風潮的動向；至於颱風會生幾顆出來，會不會侵襲台灣、強度多強，就請大家持續追蹤最新的天氣資訊，「如果現在就聽到颱風會來的消息，那就要懷疑可能是『偽陽性』。」