26強震前也爆群震！花蓮1天42震「神秘棋盤格」整齊排　局長說話了

記者許力方／台北報導

花蓮714整日下來連續發生42起有感地震，顯著的有感地震達10起，狂搖不停連花蓮人都直喊受不了，中央氣象局地震測報中心表示，14日爆發的群震屬於7、8日的餘震，大致以中小規模為主，雖然26大地震前也有群震現象，但和這次破碎帶地震構造不太一樣，特別在這次一波波密集發生。有網友發現，地震彙整圖中每個地震竟排列成「神秘棋盤格」，方正整齊的令人害怕是「大地震前兆嗎？」

根據氣象局統計，花蓮吉安附近14日規模3至4之間的地震就有17起，規模4以上的有10起，未達規模3的則有10起，地震測報中心指出，大致上群震以中小規模為主，判斷屬於7、8日的餘震，目前觀測最大一次就是7日晚間7時24分發生在花蓮壽豐的5.4主震，隔天8日上午6時11分再度發生同樣5.4的地震，兩起地震深度都不到10公里，屬於極淺層地震。

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▲花蓮地震714發生42起大小有感地震。。（圖／中央氣象局）



▲▼花蓮爆發群震，氣象局認為與5.4地震同一序列 。（圖／NCDR）



氣象局長鄭明典也為此特別發文，公布地震彙整圖提醒，「氣象人看地震，想到得是山區土石鬆動，未來降雨較多時，要特別小心土石鬆動的問題，也就是雨天應避免山區活動。」不過照片引發網友熱烈討論，意外發現密集地震的位置剛剛好整齊排列成棋盤格，「下棋嗎」、「這麼方正嗎？」鄭明典則解釋，其實原因是座標的小數點後2位被消去了。

主任陳國昌指出，雖然花蓮這個地區為南北走向的破碎帶，橫跨範圍超過10公里，都屬於相同構造的極淺層地震，過去也曾有群震發生，但不像近期「異常」的多，且又分批發生，算是罕見，但依照地震歷史統計，該區48年已來規模5.5地震只發生過4次，規模6地震僅一次，可見規模較大的地震數量較少，強震機率非常低，持續釋放能量是好事，花蓮鄉親不需要太擔心。

▲群震為破碎帶地震，深度多為淺層。（圖／NCDR）



陳國昌也說，因為這次餘震都是相同構造的淺層地震，所以震度衰減快，其它地區震度較小，這個地區非常破碎又是板塊轉彎、隱沒帶，累積釋放能量多，有時會異於平常地震狀況，但未來一周可能還會有餘震，不排除有規模5以上地震。

雖然2018年的花蓮26大地震前也有類似群震現象，但陳國昌也強調，26大地震在花蓮北邊，主因是米倫斷層錯動，和14日的破碎帶地震兩者構造不太一樣，這次地震特別在一波一波發生，尤其早上6至8點這段時間特別密集；過去餘震約2、3天發生10至20多起地震就會結束，但是這次高達42起，且規模5以上不斷發生，確實罕見，仍會持續觀察。

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