颱風最密集生成時間來了　若成颱！直接影響台灣機率曝

▲熱帶系統98W發展中。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

俗稱「颱風窩」的季風槽醞釀中！天氣風險公司總經理彭啟明今天（15日）表示，如果有颱風生成，偏西北或偏北的機會較高，整體環境較不容易讓颱風往台灣移動。天氣風險天氣分析師吳聖宇也說，直接影響台灣的可能性目前看起來有限，但因整個環境還不明確，後續變化仍值得繼續觀察。

彭啟明在臉書提到，現在整個大環境上，太平洋高壓北抬東退，暫時不影響台灣，而高壓下緣的偏東風，也發展出東風波動，未來幾天有逐步發展成季風低壓的態勢；季風代表一個大尺度的現象，由大環境高壓下緣的偏東風遇上西南季風而成為一個大低壓環境，到下周這種較成熟的季風低壓，可稱為季風槽，就是低壓擾動非常容易生成的地方，颱風就很容易發展。

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彭啟明指出，低壓槽位置上將可能會落在日本南方海面，到台灣東南方海面這塊區域，由於這時候太平洋高壓位置東退，少了主導力量，如果有颱風生成，偏西北或偏北的機會較高，整體環境較不容易讓颱風往台灣移動。

▲▼彭啟明貼出最新歐美模式模擬熱帶系統未來動向。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明認為，類似的情境可能會延續到7月底，很容易有颱風生成的可能，7、8月是颱風最密集生成的時間，有颱風不奇怪，沒有颱風才是異常。

彭啟明說，也請大家等到熱帶性低氣壓成形，再來觀察留意颱風何時發展，或是等到颱風成形，至少都還有1、2天以上準備時間，切勿人云亦云，像假訊息一樣流傳，浪費大家的時間。

吳聖宇也在臉書表示，關注熱帶系統98W的發展情況，當季風低壓槽建立後，98W將會位於理想的發展位置，也就是西南季風跟太平洋高壓東風交會的水平風切正渦度區，發展加強的機會很高， 後續應該是很有機會增強為熱帶性低氣壓甚至是颱風；但仍要看適合它發展的環境何時明確建立起來，它才會有顯著加強，目前還很鬆散，暫時看不出要開始快速加強的情況。

▼氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周四熱帶系統動向。（圖／氣象局）



吳聖宇分析，98W發展起來後，由於整體太平洋高壓勢力偏東偏北，預期會先往北緩慢發展後，再逐漸往北北西到西北方向偏轉，大致趨向日本附近的機會最高，直接影響台灣的可能性目前看起來有限，但是因為整個環境還不明確，後續變化仍值得繼續觀察。

對此，中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前洋面偏向大低壓帶，偏東邊太平洋洋面有熱帶系統發展可能性沒錯，但在什麼位置、什麼時間生成，目前資料非常分歧；現在洋面沒很顯著發展系統的低壓存在，等到有顯著系統低壓發展再看會比較明朗。

官欣平表示，預報後期的確有熱帶系統發展可能，移動偏向日韓一帶，但資料非常分歧，時間越往後變動越大，所以還要再觀察。