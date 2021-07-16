花蓮恐怖15連震「震央正往北移動」　專家憂：市區要特別小心

記者賴文萱／台北報導

花蓮16日上午7點05分發生規模4.7地震，一直至7點54分止，累計已發生15次地震，再度引發在地人恐慌。對此，氣象局地震中心表示，目前餘震次數還在預期範圍內，一周內仍有可能發生規模4以上的餘震；地震專家郭鎧紋則表示，有觀察到「震央持續往北推進」，雖然算是正常發展，但由於花蓮市屬於人口稠密區，萬一發生規模更大一點的地震，就要特別小心。

▲花蓮一早又發生連續15起地震。（圖／中央氣象局）

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地震中心主任陳國昌表示，客觀來看整個地震序列，目前餘震次數還在預期範圍內，至少一周內仍有規模4以上的餘震發生可能，大部分規模會落在3~4之間。今早連15起地震是從7點05分持續至7點54分，屬於群震，也就是這次序列特性是一波波發生的，民眾不用太過於在意或緊張。

地震專家郭鎧紋則說，從4/18地震一直到7/13地震，主要都集中在壽豐鄉，7/14開始有往北走的趨勢，變成在吉安鄉、花蓮市，今早的地震也可以看到，5起在吉安鄉，10起已經到花蓮市或花蓮近海。他說，菲律賓海板塊原本就是向北隱沒到歐亞大陸板塊底下，4/18壽豐地震後破裂帶就卡住，現在就是持續向北移動，算是正常的發展。

▼▲花蓮網友討論，這次地震地鳴很大聲。（圖／翻攝自Facebook／花蓮爆料王）

不過，郭鎧紋提醒，現在要擔心的是，這地震序列屬於密集發生，花蓮市人口又比較稠密，萬一有規模大一點的地震發生就要特別小心。

另外，郭鎧紋也提到，目前地震位置還沒有超過北緯24度，當年0206花蓮大地震位在北緯24.1度，希望這群地震最好不要破到花蓮大地震那次破裂帶，因為這樣比較不利。他解釋，2018年花蓮大地震後，屬於一個很大的破裂，通常一個破裂要完全縫合起來需要5、6年，若破到相同位置重合起來，兩起地震就有可能聯合活動。

7月16日早上7點05分，花蓮地區發生規模4.7地震，震央在花蓮市、深度7公里，各地最大震度為花蓮4級；南投、宜蘭彰化2級；台中、新竹、苗栗、雲林1級。截至早上8點00分為止，花蓮地區已經發生15次有感地震，其中最大規模為07點29分、07點05分規模4.7最大，其中07點29分的地震連新北市都有感覺。

▼花蓮連15震。（圖／翻攝中央氣象局）

07/16 07:54

小區域。 規模3.1，深度5公里 花蓮縣政府西偏南方3.5公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:50

小區域。 規模3.3，深度7.4公里 花蓮縣政府西方5.8公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:49

小區域。 規模3.6，深度7.8公里 花蓮縣政府西南方2.8公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:35

小區域。 規模3.2，深度5公里 花蓮縣政府西偏南方4.0公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:34

小區域。 規模3.5，深度10.2公里 花蓮縣政府西南方3.9公里(位於花蓮縣吉安鄉)

NEW07/16 07:33

編號071。 規模4.2，深度8.3公里 花蓮縣政府西方4.5公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:33

編號070。 規模4.3，深度6.9公里 花蓮縣政府西南方2.6公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:32

小區域。 規模3.0，深度9.7公里 花蓮縣政府西方3.9公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:31

小區域。 規模3.9，深度5.5公里 花蓮縣政府西南方2.4公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:31

小區域。 規模3.5，深度9.8公里 花蓮縣政府西南方3.8公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:30

小區域。 規模3.7，深度8.3公里 花蓮縣政府西偏南方2.1公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:29

編號069。 規模4.7，深度5.4公里 花蓮縣政府南偏西方2.4公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:16

小區域。 規模3.1，深度7.5公里 花蓮縣政府東南方1.6公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:07

小區域。 規模3.4，深度9.5公里 花蓮縣政府南偏西方2.2公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:05

編號068。 規模4.7，深度6.8公里 花蓮縣政府西南方2.8公里(位於花蓮縣花蓮市)