指考生確診補考措施出爐！　須「具備4條件」缺一不可

▲每間試場考生數降至 20 人，以確保考生間距達1.5 公尺以上。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

大學指考延到7月28日至30日舉行，沒有舉辦補考，招聯會今（13日）下午表示，針對確診隔離考生補救措施，已報疫情指揮中心並獲確認，考生必須具備4條件，且是缺一不可。

招聯會說明，考生的身分必須是已經報名110學年度大學指考，因疫情確診尚未解除隔離而無法參加指考，或於考試期間確診致未能全程參與已報名之考試科目，且已經通過110學年度考試入學招生管道證明文件審查，提出確診隔離治療通知書佐證，在7月26日上午9點起到8月2日下午5點止，以網路向招聯會申請，經審查認定通過後，在8月16日前繳交備審資料及志願切結書等相關表格。

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▲指考生確診補考須「具備4條件」缺一不可。（圖／招聯會提供，下同）



招聯會執行秘書戴念華進一步表示，考生因情況不同，分發原則及審查方式有三類，符合適用條件的考生得選擇以下其中一類：

第一類、是選擇考試入學管道志願校系的考生，檢附自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送所申請的校系審查，最多填6個志願，按獲錄取校系及志願序分發。考生如果有參加今年的學測，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。

第二類、是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，則可以申請分發原繁星錄取校系。

第三類、則是今年以個人申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，可以選擇 1 個校系分發。

▲▼大學指考分發原則和工作項目。



招聯會指出，其中第二、三類是直接獲分發，第一類6個志願錄取與否是由校系審查後決定，皆採外加名額，但是，要提醒確診考生注意，牽涉到政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組的志願，均無法適用上述的補救措施。

另外，招聯會提到，確診考生不得同時登記考試入學分發又申請補救措施，當考生若未能全程參與已報名的考科，而以已經考的部分考科參加110學年度考試入學分發招生管道登記分發時，便不得再選擇補救措施。