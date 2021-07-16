誰干擾台灣買BNT？　一張圖看德國外長怎麼說

▲德國外長表示，台灣購買BNT疫苗受中國打壓。（圖／民進黨提供，下同）



政治中心／綜合報導

我國採購BNT疫苗遭遇層層阻礙，國民黨抨擊民進黨政府採購疫苗搞黑箱，而日前在台積電、鴻海/永齡基金以捐贈模式，透過政府協調專案處理才順利購買到1000萬劑BNT疫苗。對此，民進黨透過臉書表示，台灣採購疫苗受到許多外力干擾，並提出德國外長、國會議員的說法證實。

民進黨表示，BNT原廠疫苗專案，前幾天已經完成捐贈契約簽署，感謝台積電、鴻海/永齡基金會，還有許多參與其中的公職人員，共同完成這個任務，保護國人健康。

民進黨指出，衛福部長陳時中部長曾說，台灣在採購BNT疫苗時，有「合約外的因素」在干擾。美國白宮也證實，台灣在疫苗採購上，有外力干預。

民進黨提出，德國外交部長海科·馬斯（ Heiko Maas）表示「中國將疫苗捐贈用於政治目的」；德國國會議員烏立克·萊希特（Ulrich Lechte）也說，「原先台灣洽購BNT疫苗因『中國施壓』導致破局」。針對德國外長、國會議員的說法都意味著，台灣在疫苗的採購上，受到許多外力的干擾。

民進黨強調，政府仍持續透過多元管道爭取疫苗，我們「自購的疫苗」也將陸續到貨，呼籲大家輪到你、就去打，加速疫苗施打率！

不過，針對疫苗採購受阻一事，台積電董事長劉德音昨（15）日受訪表示，台灣疫苗採購一開始或許是有政治力干擾，然而這次台積電、鴻海以及永齡基金會採取的商業模式，並沒有受到政治力干擾，不然也不會成功採購到BNT疫苗。