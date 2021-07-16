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國民黨要再買500萬劑BNT遭駁　他曝「一數據」怒嗆：別再說夠了！

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部次長田中光 僑委會副委員長徐佳青 立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海、永齡基金會、台積電三方合購捐贈1000萬劑BNT疫苗，全權交由中央統籌，而國民黨主席江啟臣也喊出要聯合四個縣市再買500萬劑BNT疫苗，但行政院發言人羅秉成則表示「沒必要，必要，疫苗已經夠了」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，台灣現在是「買不夠」也「不夠打」，繼續買就對了，不要再說夠了。

黃暐瀚算一算我國疫苗採購進度，台灣自購的疫苗1981萬、Covax476 萬、AZ1000 萬、莫德納505萬、靠別人送 2084萬、BNT1500 萬、美國250萬、日本334萬；買的跟送的，加起來勉強超過4000萬，等於台灣12歲以上的兩千萬人，一人可以打兩劑。不過，這兩劑，是什麼疫苗，現在，沒人敢保證。

黃暐瀚提到，政委唐鳳設計系統做疫苗意願統計，結果「664萬人登記」，其中單勾AZ的有12萬8450人，單勾打莫德納的，卻多達390萬7572。這兩個「意願」，相差了 32 倍 ！其原因，可能跟施打之後的不良反應數據有關。他發現，根據7月14日的統計，過去11天以來，AZ只多打了6萬劑 就往生了87人，莫德納多打了175萬劑卻只過世 22 人！

黃暐瀚認為，這種數據，誰看了會不怕？他指出，目前台灣手上有的AZ預期總數 約 1800萬（自己買1000萬 covax476萬＋日本送334 超過1500萬）目前台灣手上有的莫德納預期總數約755 萬（自己買505萬 + 美國送250萬）。

黃暐瀚喊話政府，既然民眾想打莫德納，為什麼不去買呢？夠了！別再說夠了！現在台灣是「買不夠」也「不夠打」，繼續買就對了，不要再說夠了。

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