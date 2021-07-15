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綠營大數據／自購、援助疫苗不斷抵台　綠營搶回聲量主導權

▲▼近日自購疫苗與他國援助疫苗不斷抵台，駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉臉書聲量也隨之攀升。（圖／謝長廷、謝志偉臉書）

▲近日自購疫苗與他國援助疫苗不斷抵台，駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉臉書聲量也隨之攀升。（圖／謝長廷、謝志偉臉書）

記者陶本和／台北報導

疫情逐漸趨緩，台灣購買以及各國捐贈的疫苗也陸續抵台，駐德國代表謝志偉和駐日本代表謝長廷兩人的臉書文章15日紛紛衝上以「疫苗」作為關鍵字的十大影響力分數熱文，兩位「謝大使」同日入榜。熟悉大數據的綠營幕僚指出，從近期的社群熱文來看，泛綠陣營的聲量已經逐漸重新掌握主導。

日本捐贈的第3批AZ疫苗下午抵台，中央指揮中心指揮官陳時中率同衛福部醫福會執行長王必勝、疾管署署長周志浩等人前往接機。台灣民眾再度湧入日本台灣交流協會臉書表達感謝，謝長廷臉書也有兩篇文章進入「疫苗」關鍵字前十大熱文。

除了感謝日本之外，謝長廷在臉書強調台灣發展疫苗產業的重要性，「台灣有足夠疫苗的一天，也要支援其他弱勢國家，做一個受人尊敬的援助國。未來要和日本一起分擔亞太救災救難的責任，把善的循環擴散到世界，要讓日本這次對台灣的救援，成為教材和美談。」而另一篇臉文，則是向國人報告第三批AZ疫苗檢驗已經順利完成。

在德國疫苗部分，德國生技公司BioNTech、台積電與鴻海12日宣布，購得BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，駐德國代表謝志偉今天在臉書措辭強烈，針對國民黨罵他「渣」一事反擊。

謝志偉引用德國國會議員Ulrich Lechte在14日的公開貼文，證實「中國擋台買BNT」。謝志偉指出，若不是強國（中國）在最後一刻硬是攔阻，BNT疫苗早就於3月開始陸續到貨；到七月初，五百萬送齊，就在此刻，全台灣沒打完三百萬劑，也打完至少兩百萬劑了，「你們污衊我們政府的同時，不應該至少稍微和大家齊聲譴責一下強國嗎？」

對此，綠營熟悉大數據幕僚指出，臉書影響力分數公式以「分享數」為主，輔以按讚和回文數，14日開始截至15日下午18時為止，謝志偉的臉書文章2735.3，謝長廷兩篇文章分別為2,961.7和2,063.3，分佔疫苗熱文排行榜第三、第四、第九名，有不少網友分享兩位大使文章。

他表示，疫苗熱文第一、二名則是網紅醫師江坤俊教大家如何安全打疫苗，以及總統蔡英文參與醫師公會全聯會主辦的因應疫情應變會議，感謝醫療人員付出。

熟悉大數據的綠營幕僚指出，從近期的社群熱文來看，泛綠陣營的聲量已經逐漸重新掌握主導，也可以看出藍營發動的「疫苗之亂」隨著疫苗供應穩定與疫情控制下來，逐漸告一個段落。

至於國民黨主席江啟臣近日的動作，他認為，是在試圖操作各縣市團購疫苗的行動，不但不被重視，還被自己人吐槽，台東甚至還「跑單」，顯示藍營「疫苗之亂」已經師老兵疲。

▼近日自購疫苗與他國援助疫苗不斷抵台，駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉臉書聲量也隨之攀升。（圖／謝長廷、謝志偉臉書）

▲▼近日自購疫苗與他國援助疫苗不斷抵台，駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉臉書聲量也隨之攀升。（圖／謝長廷、謝志偉臉書）

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