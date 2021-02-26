連環仇殺「台南犯罪率全國第一」？　南警：不吃案匿報重案全破

▲台南市警局指出，2020年發生的暴力犯罪件數均全數偵破，破獲率百分之百，2021年1月台南市暴力案件發生1件，亦已偵破。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南接連發生2起黑道仇殺命案，引起社會震驚，網友25日在PTT分享「2020年暴力犯罪率」，並依據政統計數據計算，發現全台暴力犯罪率最高的縣市就是台南市42.7％，台中市則僅有13.1％，台南市警局指出，台南市人口數六都最少，計算「分母」最小，換算發生率當然會「高」，以破案率來算，台南市六都第一。

台南安平8天2命案，外號「蝦米」的蔡姓嫌犯，除其中一人還是昔日角頭老大陳建文，他行凶之後隨即前往警局投案，最後一名在逃的徐姓嫌犯也在25日主動向警方投案。以蔡男為首的犯罪集團成員共7人全數被逮，台南地檢署檢察官25日傍晚已向台南地院聲押徐嫌。

這次的事件引發各界關注，台南市也遭批評治安嚴重敗壞，一名網友25日在PTT八卦板PO文，以「2020年暴力犯罪率，台南為全國第一」為題，揭發全台的暴力犯罪率排行榜，依序為台南市42.7％、台灣省（警政署網站統計分類仍使用台灣省）39.3％、高雄市27.5％、台北市27.4％、新北市22.6％、桃園市22.1％、台中市13.1％。

▲PTT網友PO文指台南暴力犯罪率全國第一（圖／翻攝自PTT，上同）

原PO強調，這份數據是依「案件數／人口數（萬人）」來計算，暴力犯罪率要依各城市人口為基礎會比較準確，否則從件數來看，新北市一定是第一，而所謂的暴力犯罪，是指強盜、搶奪、擄人勒贖、強制性交、重大恐嚇取財、重傷害及故意殺人這7種案件。

▲台南市警局長方仰寧（左一）指出，市警局秉持「不匿報刑案、勇於面對治安真實面」理念，真實呈現刑案數據及治安狀況，加強各項治安情資蒐報工作，機先防處，展現全力打擊犯罪之決心。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警局指出，勇於面對治安真實面，教育員警依規定受理案件，市警局秉持「不匿報刑案、勇於面對治安真實面」理念，真實呈現刑案數據及治安狀況，2020年台南市暴力案件發生80件,其中故意殺人（含殺人未遂）計有37件，有23件多屬民眾互毆、爭執推擠或作勢攻擊等案件，警察局秉持報案民眾的同理心，均以較重的罪責殺人未遂移送地檢署，事後台南地檢署均依傷害罪起訴，因此扣除這23件一般傷害案，台南市的暴力犯罪實際是發生57件，在六都僅排第四，另2020年發生的暴力犯罪件數均全數偵破，破獲率百分之百，2021年1月台南市暴力案件發生1件，亦已偵破。

警方說，其實用如此數據去凸顯台南治安層面，是過於簡化也不公平，台南在六都的人口數最少，把人口數當分母來換算犯罪率，同樣的件數下，台南暴力犯罪率會比較高，但反過來，如以破獲率來講，台南的暴力犯罪破獲率是六都之冠。

近年來內政部警政署評比，台南市的治安滿意度部分都是位居六都之首，但治安沒有永遠的勝利、只有不斷的努力，以不匿報刑案，不刻意美化治安數據，勇於面對治安真實面為原則，治安數據只有「自己跟自己比才有意義」，市警局將依轄區治安狀況，持續強化各項臨檢取締、路檢等攻勢勤務作為外，亦加強各項治安情資蒐報工作，機先防處，展現全力打擊犯罪之決心。



護手霜跟面膜絕對是女孩都會用到的單品

