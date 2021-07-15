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業績爆慘　新光三越免費送5千元抵用券　連買iPhone都能折

▲百貨推線上優惠促銷。（圖／新光三越、101提供）

▲新光三越祭出「無門檻」回饋促銷，直接送抵用券刺激消費。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣5月中爆發社區感染疫情，官方迅速宣布三級防疫，暫停娛樂業種活動，各縣市政府也紛紛禁止餐飲內用，加上民眾出門意願低，百貨5月起業績衰退6至7成，台灣最大連鎖百貨新光三越為刺激消費，以往優惠檔期要消費滿額才拿得到的抵用券，首度免費直接送，金額從1,000元至5,000元不等，使用區域包括實體與線上，在家滑滑手指優惠就能享，買iPhone也能折。

百貨6月業績直降，據統計新光三越全台15店，整體業績衰退近60%，遠百全台11店同期業績衰退幅度達66.88％，SOGO百貨全台6間分店也衰退了61％，主要原因還是因為疫情爆發，民眾不敢上門，加上地方政府宣佈禁止餐飲內用，自然對來客是雪上加霜。

官方日前宣布三期防疫延長至7／26，百貨表示僅靠網購、外帶、直播銷售根本不夠補，業績能有以往的10％「已經算厲害」，更坦言就算7／26樂觀解封，短時間內人潮大量回流還是有困難，「消費者也需要一段觀察期，現在重拾走在街上的安全感已經沒這麼簡單了。」

新光三越針對暑假檔期，宣布從7/16至7/28期間，會員只需開啟新光三越APP，便可獲得「贈送酬
賓券」，依據貴賓卡級別，贈送1,000元至5,000元不等的抵用優惠，消費者可在實體分店、新光三越APP精選優惠，或者在熟客系統購物，全部都可以使用，不用出門都好買。

使用規則為全館單筆滿1,000元現抵100元；名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬元現抵500元，連買iPhone都可抵。此外，新光三越電商平台skm online會員，也可同步於線上免費領取100元酬賓券回饋。

▲百貨推線上優惠促銷。（圖／新光三越、101提供）

▲台北101購物中心年度重頭戲World Masterpiece，因應疫情首度改線上開展，直接刷卡宅配不用等。（圖／台北101提供）

另台北101購物中心年度珠寶鐘錶腕錶大賞World Masterpiece，也在7／15正式起跑，推出珠寶腕錶高達7%的回饋，即起至8／15期間凡消費珠寶腕錶，101聯名卡單筆滿5萬元送2,500元抵用券，刷合作銀行信用卡，消費滿10萬元送5,000元抵用券；國際精品刷101聯名卡消費滿1萬元送500元抵用券，特定銀行信用卡消費則滿2萬元送1,000元抵用券。

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