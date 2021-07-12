里長曝「三越確診男」身分　鹿港鎮列足跡！連2天大清消

記者唐詠絮／彰化報導

彰化昨日新增一名確診男，足跡就在鹿港鎮，鎮長許志宏連2天帶領防疫消毒隊，於忠義廟及附近社區、新祖宮、老街、廟口等足跡區範圍區進行消毒，里長郭獻欽受訪時也表示，已經調閱過濾忠義廟前監視器，確診男不是里內人士，應該是前往祈福，雖然他不能進廟拜拜，但已經在廟內外全部消毒過，請大家放心。

▲鹿港鎮大清消。（圖／鹿港鎮公所提供）

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這名確診男子足跡曾到過台中新光三越名品店，環保局進行消毒休館一日，許志宏鎮長表示，鹿港是一個觀光小鎮，進香團與遊客眾多，所以特別重視防疫及消毒措施，除了每週例行在四十多個熱點及公共區域消毒之外，也會配合衛生局、環保局在確診者的足跡處進行清消工作。

許志宏指出，12日上午除了針對確診者足跡所到過的忠義廟、麥仕佳麵包店等周圍再次大消毒之外，同時也在廟口商圈、老街、市場等地進行消毒。許志宏鎮長說，未來除了例行性的消毒工作之外，也會配合假日或社區有需求時，提供消毒服務，同時呼籲鄉親們的家中私領域部分，也都要配合防疫自行來消毒。

郭厝里長郭獻欽指出，第一時間得知確診者足跡有到過忠義廟，調閱廟口監視器察看，確定男子不是里內的民眾，但因為三級警戒不能入廟拜拜，只能站在廟門外祈福，馬上進行大清消請民眾放心。

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