就是不打AZ！他一算「莫德納存量」傻住　網秒懂：排隊搶國產

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心13日開放第三輪疫苗意願登記，讓18歲以上民眾可以上網選擇想要的廠牌，其中，只願意接種莫德納的人數有412萬人，占總登記人數的56%。就有網友好奇，台灣自購的莫德納疫苗只有505萬劑，加上美國贈台的250萬劑，若不混打且每個人打滿2劑的情況下，只有375萬人可以打到，「等莫德納等到最後會只剩國產嗎？」貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「等莫德納等到最後會只剩國產嗎」為題丟出討論，提到我國自購的莫德納疫苗僅有505萬劑，加上美國贈台的250萬劑，總計755萬劑，就算全數到貨了，在目前還不開放混打、每個人打2劑的情況下，莫德納疫苗只夠約375萬人施打。

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▲PTT全文。（圖／翻攝自PTT）

原PO提到，即便（鴻海）永齡基金會、台積電、慈濟要捐贈政府1500萬劑BNT疫苗，但現在全世界都在搶，再加上台灣冷鏈倉儲的容量恐怕無法一次全收，今年的到貨量大概只能打完12至18歲的年輕人。因此，他認為民眾在登記意願時，如果放著AZ不選，秋冬萬一疫情再起，大家是要搶國產疫苗嗎？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「莫德納第一劑，一定要給莫德納第二劑」、「只剩打國產或不打」、「謝謝不打AZ的人讓我增加排到的機會」、「就自慰以為打得到」、「你可以等看看，看以後會不會哭出來」、「奇怪，你想打AZ就打啊，管我們排隊幹嘛」、「個人自由，不打也是個人選擇」、「50歲以下勾的數學沒學好」。

▲疫苗到貨情況。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

指揮中心資料指出，截至7月14日，莫德納疫苗一共有229萬餘人接種第一劑、2萬4千餘人接種第二劑。

本站曾報導《309萬人搶莫德納！一張表看「台灣現有疫苗」 只剩下10萬劑可打》，台灣目前現有的莫德納疫苗僅有365萬劑，分別是自行採購的115萬劑以及美國贈送的250萬劑，而第二輪登記意願的民眾中，共有172萬餘人僅願接種莫德納。

換言之，365萬劑莫德納扣除已施打的232萬劑後，第二輪登記的172萬人次可能都還打不完，所以第三輪民眾勢必要再等，至於莫德納全數到貨後將如何安排？目前僅知會以出生年「長幼有序」排隊，其餘仍是未知數。