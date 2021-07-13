拔個牙就過世！男童打麻醉「脈搏變慢」腫1包　醫傻眼：從沒見過

▲3歲男童薩帕塔在拔牙時出現過敏反應死亡。（圖／翻攝自眾籌網站Go Fund Me）

記者葉睿涵／綜合報導

美國堪薩斯州一名3歲男童在牙醫診所拔牙時，出現嚴重的過敏反應，送院後不治身亡。警方發言人表示，男童的死因應該與過敏有關，但警方目前尚未就此案展開刑事調查。

綜合《紐約郵報》與地方媒體報導，男童薩帕塔（Abiel Valenzuela Zapata）在7月6日，與媽媽巴倫蘇埃拉（Nancy Valenzuela）一同到威奇託（Wichita）一家兒童牙醫診所拔牙。不料，在薩帕塔注射麻醉藥後，他的臉頰就開始變得腫脹，脈搏也越來越慢。

▲牙醫表示從未見過類似事件，因為薩帕塔沒有任何過敏史。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

於是，牙醫趕快為薩帕塔進行心肺復甦（CPR），並將他送到醫院，可惜薩帕塔後來還是被宣告不治身亡。威奇托警方發言人表示，薩帕塔的死因可能與過敏反應有關，但警方目前尚未對此案進行任何刑事調查。

報導稱，牙醫告訴警方，他從未在他的職業生涯中，見過這樣的事情，尤其是薩帕塔並沒有任何已知的藥物或食物過敏史。母親巴倫蘇埃拉則傷心地表示，當時薩帕塔其實很害怕打針，但自己卻一直告訴兒子，一切都會好起來的。

她補充，「作為一個母親，我覺得自己辜負了他，因為我沒有保護好我的兒子，我現在唯一可以做的，就是為他查出真相，希望能引起人們的注意。」

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