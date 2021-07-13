　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拔個牙就過世！男童打麻醉「脈搏變慢」腫1包　醫傻眼：從沒見過

▲▼3歲男童薩帕塔在拔牙時出現過敏反應死亡。（圖／翻攝自眾籌網站Go Fund Me）

▲3歲男童薩帕塔在拔牙時出現過敏反應死亡。（圖／翻攝自眾籌網站Go Fund Me）

記者葉睿涵／綜合報導

美國堪薩斯州一名3歲男童在牙醫診所拔牙時，出現嚴重的過敏反應，送院後不治身亡。警方發言人表示，男童的死因應該與過敏有關，但警方目前尚未就此案展開刑事調查。

綜合《紐約郵報》與地方媒體報導，男童薩帕塔（Abiel Valenzuela Zapata）在7月6日，與媽媽巴倫蘇埃拉（Nancy Valenzuela）一同到威奇託（Wichita）一家兒童牙醫診所拔牙。不料，在薩帕塔注射麻醉藥後，他的臉頰就開始變得腫脹，脈搏也越來越慢。

▲▼牙醫拔牙。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲牙醫表示從未見過類似事件，因為薩帕塔沒有任何過敏史。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

於是，牙醫趕快為薩帕塔進行心肺復甦（CPR），並將他送到醫院，可惜薩帕塔後來還是被宣告不治身亡。威奇托警方發言人表示，薩帕塔的死因可能與過敏反應有關，但警方目前尚未對此案進行任何刑事調查。

報導稱，牙醫告訴警方，他從未在他的職業生涯中，見過這樣的事情，尤其是薩帕塔並沒有任何已知的藥物或食物過敏史。母親巴倫蘇埃拉則傷心地表示，當時薩帕塔其實很害怕打針，但自己卻一直告訴兒子，一切都會好起來的。

她補充，「作為一個母親，我覺得自己辜負了他，因為我沒有保護好我的兒子，我現在唯一可以做的，就是為他查出真相，希望能引起人們的注意。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
長輩LINE瘋傳「疫苗打右手才不會心肌炎」　莊人祥回應了
快訊／越早登記可先打疫苗？　唐鳳解答了
疫苗登記1分鐘5萬人在線！　已130萬人願打AZ
台北連2日單位數！　1圖看全台確診分佈
疫苗意願「不需重複登記」　願打AZ可修改「全排在第三輪」
今增28例本土「分佈5縣市」　新北市15例最多
日本再贈100萬劑AZ！陳時中感謝：幫我國提高施打率
即起開放18歲以上意願登記！　7／16開始發送簡訊
快訊／今日新增28例本土、另增6死
LIVE／「18歲↑搶登記」何時可以打？　陳時中最新說明
快訊／午後大雨特報來了「8縣市警戒」　一路下到晚上
快訊／台積電員工確診　「宿舍286人」PCR出爐
台灣最好喝汽水！鄉民刷一排點名「經典神款」：現在超難買
王彩樺打完2劑AZ「快篩出爐」！畫面太辣…網全看傻
4大超商可「預約疫苗」！還送100元購物金　咖啡第2杯0元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐國盃11城中至少8城「疫情加劇」　WHO：帶來毀滅性風險！

臉皮一片片剝落！她砸7萬除皺慘淪「喪屍臉」　拍片揭痛苦療程

拔個牙就過世！男童打麻醉「脈搏變慢」腫1包　醫傻眼：從沒見過

長出82顆牙齒！罕病少年臉腫到扭曲　X光一照「下巴塞爆」

4童噴飛！怪風拔起充氣城堡狂甩　「9m高空墜地」恐怖瞬間曝

金正恩「新歡」曝光！她嫩手摸腰貼緊緊　獲最高榮譽力拚南韓女團

東奧爆涉毒！開幕剩10天　4外籍男「吸古柯鹼」嗨整晚遭逮

解封後確診病例狂升8倍！荷蘭首相認「過早放寬防疫限制」公開道歉

醉男海邊小便「下半身遭鯊魚狠咬」 　友人心碎拖出斷手腳殘屍

南韓連7天增千例！健身房「禁播嗨歌」跑步機也限速　傻眼理由曝

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

歐國盃11城中至少8城「疫情加劇」　WHO：帶來毀滅性風險！

臉皮一片片剝落！她砸7萬除皺慘淪「喪屍臉」　拍片揭痛苦療程

拔個牙就過世！男童打麻醉「脈搏變慢」腫1包　醫傻眼：從沒見過

長出82顆牙齒！罕病少年臉腫到扭曲　X光一照「下巴塞爆」

4童噴飛！怪風拔起充氣城堡狂甩　「9m高空墜地」恐怖瞬間曝

金正恩「新歡」曝光！她嫩手摸腰貼緊緊　獲最高榮譽力拚南韓女團

東奧爆涉毒！開幕剩10天　4外籍男「吸古柯鹼」嗨整晚遭逮

解封後確診病例狂升8倍！荷蘭首相認「過早放寬防疫限制」公開道歉

醉男海邊小便「下半身遭鯊魚狠咬」 　友人心碎拖出斷手腳殘屍

南韓連7天增千例！健身房「禁播嗨歌」跑步機也限速　傻眼理由曝

微解封第一天！板橋World Gym超冷清　業務苦笑：不到10人進來

繫不繫一念之間！　2021年1-6月高速公路未繫安全帶拋出車外死14人　

拿掉「復必泰標籤」害BNT晚到貨？陳時中：貼標籤花的時間最短

王中平18歲校花女兒「私下自律生活」曝光！　2招防讀書滑手機超嚴

買到BNT疫苗！謝志偉感謝「Yuchen」　陳時中：所有人都很辛苦

長輩群組瘋傳「疫苗打右手才不會心肌炎」　莊人祥：無稽之談

越早登記越早打疫苗？　唐鳳解答「是要看出生年」：跟序號無關

徐旭東稱曾想向德國洽購疫苗遭政府拒絕！陳時中：購買不是那麼容易

林園三清宮代天府遭鐵欄包圍　市議員嘆：人間糾紛何苦為難神

楚特說什麼？大谷翔平太累不記得　全壘打大賽後只想一件事

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

國際熱門新聞

海地總統「停屍間臥血照」瘋傳　生前疑遭凌虐

德報：BioNTech售台疫苗　走政治鋼索

日本再贈100萬劑AZ疫苗　15日抵台

閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍變焦屍

WHO專家建議：勿混打疫苗

世衛:全球逾104國出現Delta變異株　將成主流

小金魚放生變「湖中巨無霸」！成入侵物種

BNT疫苗要來了！　7大QA一次看

金正恩「新歡」曝光！她嫩手摸腰貼緊緊

泰國7建築工人同時染Alpha和Delta病毒

85歲辣嬤才剛分手39歲男友　秒載交友軟體開約

上海復星BNT合約要求接種者醫療紀錄

他示範旅行頸枕正確用法　200萬人崩潰

杜拜60公尺深泳池開放　獲金氏世界紀錄認證

更多熱門

相關新聞

工地起重機折斷倒塌　恐怖現場曝光

工地起重機折斷倒塌　恐怖現場曝光

加拿大卑詩省12日上午發生工安意外，基洛納（Kelowna）市中心一處建築工地的起重機突然「斷成2截」倒塌，龐大金屬支架直墜隔壁住宅和停車場，砸毀建物與多輛轎車，目擊者聽見轟然巨響後趕往現場，拍下意外後的恐怖畫面。相關單位初步搜救後指出，目前累計多人死亡、一人失蹤。

刺殺海地總統主謀：上帝派我取代他

刺殺海地總統主謀：上帝派我取代他

奧媒：中國將主導世界7個領域

奧媒：中國將主導世界7個領域

美FDA：接種嬌生疫苗　罹罕見神經疾病風險增

美FDA：接種嬌生疫苗　罹罕見神經疾病風險增

古巴總統將示威怪罪美國　拜登：支持古巴人民

古巴總統將示威怪罪美國　拜登：支持古巴人民

關鍵字：

美國北美要聞牙醫過敏Abiel Valenzuela Zapata

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

超模胸形全都露稱霸紅毯

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

放閃男友被批真想吐！　林進高EQ笑網：要感謝我

莫德納預計第4輪8/5開打！

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面