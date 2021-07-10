高雄登山老鳥如「鬼遮眼」找嘸下山路　火神一招秒解危

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名登山客前往美濃爬山，但是過程中發生迷途無法順利下山，但一時間又說不出自己的位置，只好打119求救，119勤指中心人員教他下載119報案APP，透過APP的定位功能順利救人。

▲高雄市一位登山客(藍背包)透過119報案APP，順利讓自己脫困。（圖／高雄市政府消防局提供）

8日早上八點，勤指中心接獲一通報案電話，表示自己從美濃區興隆二街石母宮上山，但是現在想要下山，卻迷路了，不知道該怎麼辦，勤指中心詢問位置在哪裡，但這位報案民眾又無法切確表達自己所在的位置，所以勤指中心立刻告訴他，下載119報案APP程式，透過裡頭定位功能，來標示位置，美濃分隊得到位置之後，立刻救援找到人。

▲高雄市一位登山客透過119報案APP，順利脫困，並與救援人員一起拍照 。（圖／高雄市政府消防局提供）

▲119報案APP。（示意圖／高雄市政府消防局提供）

這位民眾獲救之後表示這一次來到美濃區羌仔寮山，卻不知道為什麼，突然覺得現場山形複雜，路徑上有許多倒塌樹木及碎石斜坡，讓曾經多次獨自登山的他，本想沿溪谷下切返回停車地點，可是卻發生迷失方向的情況、再加上體力透支，就怕才趕緊報案求救，還好指揮中心受理人員有指導他下載119報案APP定位自身座標，並且提醒待在原地切勿移動位置，才能快速被找到，護送下山。



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