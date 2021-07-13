還沒坐下車子就發動！老婦猛摔17天走了　客運司機認錯被起訴

▲李姓司機因未注意乘客坐穩就發動車子，導致女乘客不慎重摔釀顱內出血不治身亡。（示意圖非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

李姓巴士客運大客車司機去年間因未注意車上乘客是否坐穩，即發動車輛，導致楊姓女乘客重心不穩往後跌到車輛上下層的樓梯間，頭部撞到扶手欄杆，受有頭部外傷及後腦血腫，當天送往桃園醫院急診，17天後因頭部外傷併發顱內出血，導致腦損傷併發肺炎而死亡。士林地檢署偵查後，依過失致死將李姓司機起訴。

去年11月6日上午10時許，楊姓女乘客在大同區重慶北路啟聰學校站上車往桃園南崁方向，上車後往上層找尋座位時，李姓司機即發動車輛，導致她重心不穩往後倒，受有頭部外傷及後腦血腫約2x2公分等傷害。

同日12時，楊婦先到桃園敏盛綜合醫院急診，當天1時許出院；同年月10日時晚間8時許，楊女因硬腦膜下出血合併中線偏移導致意識改變且嘔吐，再次前往敏盛醫院急救，同日轉院到台北榮總治療，但不幸仍在同年月23日凌晨因頭部外傷併發顱內出血，導致腦損傷併發肺炎而死亡。

楊婦兒子在母親過世後，對李姓司機提告。李男警詢偵查時表示，因未注意乘客是否已坐下，就發動車子，才導致乘客重心不穩往後摔落車輛上下層的樓梯間。

檢察官勘驗相驗筆錄及相驗屍體證明書，認死亡原因是因在客運上不慎摔落意外釀成，依過失致死罪嫌將李男起訴，但審酌他在偵查機關尚未發覺即前往警局製作肇事筆錄，且表示願意接受裁判，建請法院減輕其刑。

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