撞擊畫面曝！台中美髮妹無照騎車遭撞死　父母離異家境清寒

記者李忠憲／台中報導

后里12日發生死亡車禍，在美髮店工作的黃姓女子一早疑似要出門上班卻遇上死劫，遭貨車撞死，監視器畫面曝光。只見路口撞擊過程才一瞬間，連監視器都被撞擊到激烈晃動。然而，警方確認雙方沒酒駕，卻查出黃女無照騎車，路口設有閃燈，黃女行駛方向是閃紅燈，卻未先停車再行駛，雙方肇責有待釐清。

▲后里安眉路、福安路口，騎機車女子遭撞，送醫不治。（圖／民眾提供）

▲台中美髮妹無照騎車上班遭貨車撞死。（圖／翻攝監視器畫面）

后里區福安路與安眉路口12日上午8時許發生一起死亡車禍，18歲黃姓女子騎機車沿福安路北往南方向行駛，到安眉路口時，遭左方行駛安眉路往右的小貨車直接撞上。黃女當場連人帶車飛撞電桿，當場無呼吸心跳，先將她送往衛福部豐原醫院急救。42歲劉男駕駛的貨車側翻在路上，人受困駕駛座上，警消已破壞器材協助脫困，隨後也送往豐原醫院。

▲▼貨車整輛翻覆在路上，駕駛受困待援。（圖／民眾提供）

部立豐原醫院表示，黃姓女子到院前就無呼吸心跳，檢查發現她全身多處骨折、內部多處臟器破裂造成大出血，由於傷勢過於嚴重，最後仍宣告不治。劉姓男子到院時左右小腿各有開放性傷口骨折，頭部、胸部有鈍傷並有輕微腦震盪，目前已住院開刀治療，暫無生命危險。

警方到場採證並調閱現場監視器，發現事發過程只有一瞬間，黃女經車撞及電桿後，造成監視器畫面劇烈晃動，可見力道之大。而現場設有閃燈，黃女行走方向為閃紅燈，貨車的是閃黃燈，初判黃女未依閃燈燈號先停止再行駛，貨車未注意車前狀況，雙方均排除酒駕，肇責有待釐清。

據了解，黃女高中沒畢業，家境清寒，父母多年前離婚，母親未同住，家裡因為父親常外出打零工不在家，只有90歲的爺爺和同父異母的姐姐。黃女在家幫忙照顧爺爺，跟生母比較有感情，常會去鯉魚潭那邊找母親。其所騎乘機車雖是她自己名下，但本身卻沒有駕照，四處趴趴走，數月前曾遭警方抓到無照騎車，還是母親來幫她處理。今天一早黃女出門，疑似是要去美髮店上班，卻發生意外。

當地里長江慶南說，事情發生後，黃女父親因為還連絡不上，其母親聞訊悲痛萬分來了解狀況。她知道對方家境貧苦，沒有任何財產，本想找善心人士協助處理黃女的喪葬費用，但她母親已找台中的葬儀社，如果有任何需要，他會積極協助。

絕美外型隨便拍都好看

【更多新聞】

►彰化確診者逛台中新光三越4hrs 染疫足跡關鍵時刻曝光

►火爆阿北初四了！無罩拿拐杖鎖擋機車 嗆騎士：知道我身分嗎

►生態殺手！日月潭釣到罕見10台斤大魚虎 發現「魚球」立刻電撈