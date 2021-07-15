44歲媽舊照「撞臉徐玄、Jisoo」　萬名網友看呆：爸爸也超帥

▲有網友認為原po媽媽年輕時很像少女時代徐玄。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者李芷萱／綜合報導

「到底為什麼我媽這麼美！」一名女網友公開爸媽年輕時的照片，並表示雖然以前都看過了，但是媽媽的身材和氣場，不管看了幾次都讓她「很傻眼」。照片曝光後引起許多人討論，「這在現在會被星探拉走吧」、「爸媽身材也太好。」還有人說原PO媽媽很像BLACKPINK的Jisoo、少女時代的徐玄，該篇文章發出至今已經獲得一萬多名網友按讚。

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▲男帥女美！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從女網友在《Dcard》公開的照片可以看出，PO媽媽無論是年輕時或是現在，體態都維持的非常好。她也透露，目前44歲的媽媽平常沒有在運動，連保養都是佛系，只會擦化妝水和保濕凝露，面膜則是看心情才敷，也不曾做過醫美。

原PO媽媽超高顏值與模特兒身材，讓萬名網友都驚呆，紛紛直呼，「有幾張像BLACKPINK的Jisoo耶」、「媽媽真的好正，跟仙女一樣」、「仙氣溢出螢幕」、「超像徐玄欸」、「完全贏過現在的女神」、「好長的腿」、「沒當模特兒太可惜。」

▲▼根本看不出來已經44歲了。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，也有不少人認為原PO爸爸的外型也很出色，「被爸爸驚艷到，超帥」、「爸爸大學那張眉型整個一百分，感覺現在一樣很帥」、「爸爸背影真的也是大學生欸，身材也太好」，還有網友敲碗原PO的照片，「感覺原PO也很正」、「原PO一定集結爸媽的優良基因。」

▲原po的爸爸年輕時就很帥（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼結婚多年一樣很恩愛！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）