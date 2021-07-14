名字有「這1字」無法登記疫苗！嫩妹崩潰：不知該哭還笑

▲嫩妹搶登記疫苗接種意願，卻因1字卡關。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

公費疫苗預約平台昨（13）日開放18歲以上族群登記接種意願，吸引大批民眾同時上線預約，還一度造成大當機。就有一名網友抱怨表示，她因為名字的最後一個字打不出來，導致無法登記，打1922也一直忙線中，讓她崩潰嘆「不知道該哭還笑」。

一名女網友在Dcard以「我的名字害我不能登記疫苗」為題發文，表示看到疫苗預約消息出來後，馬上輸入訊息來登記，卻沒想到「最後一個字跑不出來…」。原來，該名網友的最後一個字是「蒨」，但在預約平台上卻打不出該字，甚至還會變成正方形框框。

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她向1922詢問也正在忙線中，讓她無奈表示，「就保佑我可以輪到我的時候，不會碰上什麼因為造冊的名字和身分證、健保卡不符合而不給打。」

▲原Po在疫苗預約平台發現，名字的最後一個字無法顯示。（圖／翻攝自Dcard）

她提到，因為從小到大都寫「蒨」，日常看到的也都是這個，「亻菁」只會出現在身分證、健保卡和一些銀行存摺，但雖然看到「亻菁」會覺得很奇怪，但因為沒碰上這種事，所以都不在乎，沒想到卻在預約疫苗出現這種狀況。

原Po進一步表示，原本媽媽要幫她取名叫「吳宜菁」，但因為唸太快就會變成狐狸精，所以才會把菁加上人字頭，讓她傻眼直呼「我媽在我還沒出生就想整我。」並表示，這幾天會去戶政事務所把自己的名字搞清楚，想問問有沒有人名字也有蒨，遇到跟一樣的事情？

貼文曝光後，不少網友笑回「好處是交通被檢舉也可以因為名字打錯去申訴銷單」、「取名字的插曲也太可愛了吧」、「對不起，但是狐狸精真的笑死」、「應該是戶政事務所的人打錯，他們超愛用倉頡打出一堆莫名其妙的字，這個可以去申請改名，不會算在改名三次的限制裡面」。